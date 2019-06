Thiem batte Djokovic | finale con Nadal

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti 7-5 6-2 su Zverev - Thiem batte Khachanov 6-2 6-4 6-2. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set - Khachanov batte Del Potro. Halep ai quarti contro Anisimova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Caruso travolge Simon! Thiem e Osaka avanzano. Djokovic batte Laaksonen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale generale della quinta giornata del Roland Garros 2019 di tennis: si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi ci sarà spazio per la parte alta dei tabelloni. A Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka: reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una ...

Roland Garros – Thiem avanza a fatica al terzo turno - servono quattro set all’austriaco per battere Bublik : Il tennista austriaco supera con qualche patema il proprio avversario kazako, staccando così il pass per il terzo turno dove affronterà Cuevas Dominic Thiem avanza al terzo turno del Roland Garros, superando non senza patemi il kazako Bublik. Un match emozionante e ricco di colpi di scena, risolto dall’austriaco dopo due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Parte bene il numero 4 del ranking, che scappa avanti ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : è il momento di Roger Federer. Thiem-Verdasco - prosegue il braccio di ferro. Schwartzman batte Ramos : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : è il momento di Roger Federer. Verdasco vince il secondo set e pareggia il conto con Thiem. Schwartzman batte Ramos : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Verdasco vince il secondo set e pareggia il conto con Thiem. Schwartzman batte Ramos - per lui il match con Berrettini : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

ATP Madrid – Thiem in fiducia : “contro Federer gioco sempre al massimo - ora so che posso batterlo” : Dopo il successo su Roger Federer a Madrid, Dominic Thiem è più conscio del suo talento: contro il campione svizzero sono arrivate 3 vittorie su 3 superfici diverse Dominic Thiem ha posto fine alla prima uscita di Roger Federer sulla terra rossa dopo diversi anni d’assenza. L’austriaco ha battuto il ‘Re’ in rimonta, dimostrandosi uno dei migliori giocatori sul rosso. A dirla tutta, Thiem ha sconfitto Federer anche su erba e cemento, 3 ...

ATP Madrid : Djokovic batte Chardy - Fognini fermato da Thiem : ATP Madrid, Fabio Fognini ha perso contro Thiem agli ottavi di finale: vittorioso anche Djokovic contro Chardy ATP Madrid, Fabio Fognini si è infranto sul muro Thiem. L’austriaco ha vinto l’incontro valido per gli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 7-5, una gara equilibrata nella quale hanno fatto la differenza i break ottenuti da Thiem. Fognini è parso in discreta forma in vista degli Internazionali d’Italia, ...

Tennis - Fabio Fognini può entrare in top ten : deve battere Thiem e sperare. Tutte le combinazioni a Madrid : Fabio Fognini può entrare nella top ten del ranking ATP già questa sera. Il ligure ha bisogno di due risultati per poter festeggiare: battere Dominic Thiem negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e contemporaneamente sperare in una sconfitta di Marin Cilic contro Laslo Djere. Il vincitore di Montecarlo si è lasciato alle spalle un piccolo problema fisico che lo aveva attanagliato dopo l’apoteosi nel Principato e sembra avere ...