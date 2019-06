Terribile incidente sulla Salerno-Reggio Calabria | TIR si ribalta e perde enorme carico

Dramma sull’Adriatica - morti due calciatori dopo un Terribile incidente : grave il terzo [DETTAGLI] : E’ un giorno triste per il mondo del calcio, un brutto incidente nelle ultime ore ha spezzato la vita di due calciatori ed in più un altro è in gravissime condizioni. Scontro frontale tra un’auto ed un camion avvenuto nel tratto cervese della statale 16, sono morti due giovani 26 e 30 anni, entrambi calciatori dilettanti mentre un terzo che viaggiava sul sedile passeggero è stata ricoverato in ospedale d’urgenza ed è in ...

Terribile incidente sull’A1 Milano-Napoli : pulmino si ribalta - un morto e due feriti : Sulla A1 Milano-Napoli, alle ore 19:30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all’altezza del km 455 nel quale un pulmino, con a bordo sei persone, sbandando autonomamente si è ribaltato causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di ...

Moto2 - Baldassarri scherza sui social dopo il Terribile incidente di Le Mans : “ricordatemi che giorno è” [FOTO] : Il pilota del Team Pons è stato protagonista di un brutto incidente a Le Mans, che gli ha procurato una commozione cerebrale e una lussazione della spalla destra Buone notizie per Lorenzo Baldassarri, il pilota del team di Sito Pons non ha riportato serie conseguenze dopo l’incidente di Le Mans, che lo ha visto protagonista insieme a Mattia Pasini. Il leader della classifica piloti di Moto2 ha subito una commozione cerebrale ed ...

Incidente Terribile : auto tagliata in due da guardrail : Fonte foto: Vigili del FuocoIncidente terribile: auto tagliata in due da guardrail 1Sezione: Cronache Tag: Incidente guard rail Redazione Brutale Incidente mortale in località Monte Salionze, in provincia di Verona: inutili i soccorsi, il guidatore è morto sul colpo. Le immagini strazianti dei soccorsi. Brutale ...

Aereo in fiamme a Mosca : dai passeggeri che hanno ostacolato l’evacuazione prendendo i bagagli al co-pilota tornato a bordo per salvare il capitano - nuovi dettagli sul Terribile incidente [FOTO e VIDEO] : La sera di domenica 5 maggio, un Sukhoi Superjet-100 è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all’Aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando un grande incendio a bordo ha distrutto l’Aereo e provocato la morte di 41 persone. Ora emergono nuovi dettagli sul tragico incidente di quella sera, come il grande gesto di eroismo e altruismo del co-pilota o l’assurdità di alcuni passeggeri che nel mezzo del disastro pensavano ai loro bagagli. Nel ...

Elia Pietschmann è morto : l’attore 29enne de I delitti del Barlume si è spento dopo un Terribile incidente : La sua carriera era agli inizi così come la sua vita ma oggi, 23 aprile, i fan piangono per la sua scomparsa: Elia Pietschmann è morto all'età di 29 aprile in seguito ad un brutto incidente. Il giovane attore è nato a Viareggio (Lucca) ma era residente a San Giuliano Terme ma viveva a Roma. I fan lo conoscono soprattutto per la sua partecipazione a I delitti del Barlume, la serie tv Sky, e non solo. Il 29enne attore stava trascorrendo qualche ...

Formula 1 – Terribile incidente per Albon : disintegrata la Toro Rosso - niente qualifiche per il britannico [VIDEO] : Toro Rosso disintegrata nelle Fp3 di Shanghai: Albon costretto a saltare le qualifiche del Gp della Cina La terza sessione di prove libere del Gp della Cina si è conclusa nel segno di Valtter Bottas. Il finlandese della Mercedes ha chiuso le sue Fp3 al comando, lasciandosi alle spalle le Ferrari di Vettel e Leclerc e la Mercedes del suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Giornata complicata per Red Bull e Toro Rosso: Verstappen ha dovuto ...