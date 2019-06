Svendita Vodafone anche su Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite | offerte fino al 16 giugno

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) Leche coinvolgonoP2020serpeggiano ancora,se rivolge solo ad alcuni clienti selezionati dall'ufficio commerciale del gestore rosso, come riportato da 'mondomobileweb.it'. Se avete ricevuto l'SMS dedicato, oppure la relativa notifica attraverso l'app My, allora significa che potrete approfittare della proposta, che vi consentirà di acquistare alcuni smartphone del produttore cinese, tra cui quelli sopra menzionati, a piccole rate e senza contributo iniziale. L'iniziativa resterà validaal 16per quel che riguarda i prodotti marchiati, quindi fareste meglio ad affrettarvi per non veder terminare l'offerta, e con essa la possibilità di coglierla (sempre che abbiate ricevuto l'SMS; in caso contrario non potrete che mettervi l'anima in pace ed attendere le eventuali prossime promozioni). IlP20, ...

Andryzenatti : RT @OptiMagazine: Svendita #Vodafone anche su #HuaweiP20Lite e #Mate20Lite: offerte fino al 16 giugno - OptiMagazine : Svendita #Vodafone anche su #HuaweiP20Lite e #Mate20Lite: offerte fino al 16 giugno - infoitscienza : Svendita totale con Vodafone per alcuni Huawei e Samsung Galaxy da oggi 1 giugno -