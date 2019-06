Superbike | Risultato Superpole GP Spagna 2019 | Jonathan Rea piazza il nuovo record

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019)Rea (Kawasaki) non vuole mollare di un centimetro e centra ladel Gran Premio didi. Sul circuito di Jerez de la Frontera il campione del mondo in carica ribadisce la sua intenzione di vendere cara la pelle nei confronti di Alvaro Bautista (Ducati) e stampa ildella pista in 1:38.274 distanziando proprio il padrone di casa per 36 millesimi al termine di una sfida avvincente. In terza posizione un ottimo Marco Melandri (GRT Yamaha) in 1:38.498 ad appena 251 millesimi dalla vetta. Dalla quarta alla sesta posizione troviamo tre britannici. Si inizia con Alex Lowes (Pata Yamaha) in 1:38.734 a 487 millesimi, quindi Leon Haslam (Kawasaki) a 515 e infine Tom Sykes (BMW) a 599. Settima posizione per l’olandese Michael van der Mark (Pata Yamaha) a 602 millesimi, ottava per lo spagnolo Jordi Torres (Kawasaki Pedercini) a 652, quindi è ...

