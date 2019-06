Sulla Gazzetta i ritratti bellissimi delle ragazze dell’Italia La ct Bartolini è amica

Porto Franco Sulla Gazzetta : il tifoso medio italiano dal suo allenatore vuole solo che vinca : Arturo Franchi nella sua consueta rubrica sulla Gazzetta dello Sport, “Porto Franco”, si sofferma sulla pressione mediatica che viene fatta tramite i messaggi sui social Messaggi come FINOALLAFINE…#NOsarriNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! che esprimono “la sfiducia preventiva, che si spinge fino al disprezzo e oltre, nei confronti di ipotesi di nuovi allenatori (accade meno frequentemente anche per giocatori). Il motivo è che le scelte ...

Sulla Gazzetta dello Sport due aggressioni in Serie C e in Serie D : La Gazzetta dello Sport racconta due episodi di violenza ingiustificata in Serie C e in Serie D. Il primo riguarda l’Arezzo che, vincendo fuori casa a Viterbo con 2 gol si è qualificato accedendo alle semifinali dei playoff. Ebbene, prima della partita, il presidente della squadra Giorgio La Cava era andato sotto la curva a salutare i propri tifosi in trasferta, con la sciarpa in mano ma mentre tornava nel tunnel in direzione degli ...

Gazzetta : Cairo Sulla SuperLega per i tifosi non sarebbe la stessa cosa seguire il campionato il mercoledì : Continua il botta e risposta a distanza tra i due schieramenti che potremmo definire politici per la guerra alle nuove coppe europee. Ieri a Madrid il patron del Torino Cairo ha parlato ancora «La mia posizione è molto critica. Ciò che non posso accettare sarebbe un torneo a inviti. Nel quale il secondo posto in campionato, per esempio, non garantisca la Champions» Cairo pone diverse obiezioni alla SuperLega che a suo parere favorirebbe ancora ...

Garlando Sulla Gazzetta : “Il nervosismo di Allegri è la consapevolezza che CR7 non basta” : Quelle tra Allegri e Adani su Sky? Solo carezze. Le definisce così Garlando, sulla Gazzetta dello Sport. E ricorda una lite molto più violenta, quella tra due giganti del giornalismo sportivo, il lombardo Gianni Brera e il napoletano Gino Palumbo, in tribuna stampa, a Brescia. Palumbo accolse Brera dandogli un ceffone. Quello, da buon ex pugile, gli rispose con un diretto all’occhio. Fu ko, senza esclusione di sangue. “Brera ...

Il ritratto di Conte Sulla Gazzetta : vincente - esigente - empatico : sulla Gazzetta dello Sport Parolo COndò traccia il ritratto di Antonio Conte l’allenatore più richiesto, anche se disoccupato Antonio Conte è il piano A di alcuni e il piano B di altri, oltre che il sogno di chi non se lo può permettere nemmeno come piano C. Dopo l’addio con il Chelsea c’è stato un anno di riposo per l’allenatore italiano, ma adesso l’elenco delle società che lo vorrebbero in panchina è lungo: Inter (da ...

Gazzetta : l’esclusione di Insigne ha pesato Sulla sconfitta del Napoli : Il mistero Insigne lo definisce Maurizio Nicita sulla Gazzetta, un mistero di pulcinella, aggiungiamo noi, considerando il commento dell’attaccante dopo la sostituzione nella partita con l’Arsenal. Una situazione che ha aperto la strada a molte voci sul possibile addio di Insigne al Napoli. Proprio l’esclusione di Lorenzo, una delle cause della disfatta azzurra contro i bergamaschi. “La seconda sconfitta casalinga di ...

Il commento Sulla Gazzetta : Napoli-Arsenal - una sfida che vale una stagione : Il commento sulla Gazzetta di Pierfrancesco Archetti ricorda che la partita di ieri sera del Napoli contro l’Arsenal ha un sapore ancora più aspro perché non solo non riesce a far dimenticare la Juve già in vetta e uno scudetto inarrivabile, ma proietta già alla prossima stagione “Quindi non solo ti passa davanti tutta questa stagione, ma c’è già un anticipo della prossima e il fantasma ha il nome di Aaron Ramsey” Già, ...