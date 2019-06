Spazio | Paolo Nespoli | “Bere un caffè italiano nello spazio mi ha riportato sulla terra”

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019), l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), con i suoi 313 giorni in orbita in 3 anni e più di 210 milioni di chilometri percorsi, è stato protagonista della seconda giornata di Legend19, l’evento organizzato per il primo anno di vita della Nuvola, il quartier generale della Lavazza nel cuore di Torino. “Credo che tutti abbiano la potenzialità di diventare una leggenda, seguendo i propri sogni e facendo le cose che piacciono”, anche se lui si schernisce e dice di non esserlo.ha dialogato con Federico Buffa durante l’incontro ‘Oltre la gravità. L’astronauta come metafora della leggenda’. “Ai giovani dico di cercare di guardarsi dentro e di sperimentare, perché non saprai mai cosa vuoi fare se non provi. Bisogna cercare di fare tutto – è il consiglio alle nuove generazioni ...

Abruzzo_Eventi : Tutto così in fretta, Paolo Mastri presenta il libro a Spazio Bianco - Spazio_Napoli : - Spazio_Napoli : -