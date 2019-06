Spagna-Portogallo | candidatura congiunta per i Mondiali del 2030

Europei Under17 2019 : Italia-Spagna 4-1 - Azzurri da sogno - iberici schiantati! Ora quarti di finale contro il Portogallo : Tre su tre per l’Italia Under17 ai campionati Europei 2019 di calcio in corso di svolgimento in Irlanda. I ragazzi di mister Nunziata, infatti, hanno regolato con l’eloquente punteggio di 4-1 la fortissima Spagna, aggiudicandosi quindi il Girone D e qualificandosi come testa di serie in vista dei quarti di finale che, nel caso degli Azzurri, si giocheranno lunedì 13 maggio contro il Portogallo. Per i nostri portacolori era ...

Patto Italia-Spagna-Portogallo su burocrazia digitale : ANSAmed, - NAPOLI, 7 MAG - Italia, Spagna e Portogallo uniscono gli sforzi nel campo della digitalizzazione, in particolare della pubblica amministrazione, puntando sui giovani e le loro idee creative.

Napoli - il re di Spagna e il presidente del Portogallo al San Carlo per il 'Cotec Europa' : Aperto al Teatro San Carlo di Napoli il XIII Simposio Cotec Europa sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. All'incontro oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche il ...

L'applauso dei capi di Stato di Italia - Spagna e Portogallo per Noemi : Un applauso dei capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettile venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli al simposio...

Napoli chiama Spagna e Portogallo : la sfida dell'innovazione digitale : Arriveranno al teatro San Carlo non prima di mezzogiorno per prendere parte alla giornata conclusiva del tredicesimo simposio di Cotec Europa, la Fondazione che opera in sinergia con...

A Napoli capi di Stato Italia - Spagna e Portogallo per discutere di P.A. e digitale : ... in una tavola rotonda moderata da Riccardo Luna, direttore Agi Agenzia Italia, Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect della Commissione europea, Rogelio Velasco, Ministro per l'Economia, ...

BTp : perché aumenta lo spread con Spagna e Portogallo. Grecia più vicina : Il differenziale di rendimento tra BTp e titoli greci è sceso fino a 61 punti (minimi dal 2009). Torna a salire invece lo spread con i titoli degli altri Paesi periferici...

Guido Rossa - inchiesta e rogatorie in Spagna e Portogallo per cercare Lorenzo Carpi l’ultimo killer delle Br mai arrestato : Una nuova inchiesta per individuare Lorenzo Carpi, terrorista del commando delle Brigate Rosse che quarant’anni fa uccise l’operaio genovese dell’Italsider e sindacalista della Fiom Guido Rossa, assassinato sotto casa perché testimoniò contro un brigatista infiltrato. La Procura antiterrorismo di Genova ha fatto partire anche due rogatorie verso Spagna e Portogallo dove si sospetta che sia nascosto l’unico del commando ad ...