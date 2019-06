Sondaggi politici elettorali | ultimi dati Lega-Pd-M5S | focus all’8 giugno

Sondaggi politici Elettorali Giugno 2019 : gli ultimi su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : La situazione politica prima delle elezioni europee era caratterizzata da un’unica domanda: Cosa accadrà? A quasi due settimane dagli esiti è indiscutibile affermare che il grande vincitore è Matteo Salvini, il quale con la Lega ha registrato una maggioranza schiacciante sul suo alleato di governo Luigi di Maio. Adesso il dubbio che inizialmente attagliava l’Italia, ha lasciato spazio a degli interrogativi ancora più impellenti: Cosa ne sarà di ...

Sondaggi politici - gli italiani non vogliono tornare al voto ma chiedono un rimpasto di governo : Un Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la Rai evidenzia le opinioni degli italiani sull'attuale fase di instabilità politica del governo. Secondo gli elettori l'esecutivo deve andare avanti, evitando elezioni anticipate. Allo stesso tempo, però, gli intervistati ritengono che si debba procedere con un rimpasto dei ministri e dei sottosegretari.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : conti pubblici - italiani pessimisti : Sondaggi politici Ipsos: conti pubblici, italiani pessimisti La procedura d’infrazione ventilata dall’Ue aleggia come un fantasma su Palazzo Chigi. Bruxelles accusa l’Italia non aver rispettato gli impegni di riduzione del debito: è salito al 132,2% nel 2018 e probabilmente salirà al 133,7% quest’anno e al 135,2% nel 2019. Prima di diventare reale, la procedura d’infrazione dovrà passare al vaglio dei ministri ...

Sondaggi politici Demos : Nord Est spinge per la responsabilità sociale delle imprese : Sondaggi politici Demos: Nord Est spinge per la responsabilità sociale delle imprese Uno studio condotto dal Gruppo Sodexo sui Work Place Trend e diffuso in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 5 giugno, invita le aziende ad integrare più a fondo la responsabilità sociale d’impresa in tutte le funzioni organizzative coinvolgendo in prima ...

Sondaggi politici - gli italiani non credono più in questa squadra di governo : Secondo un Sondaggio dell'Istituto Demopolis il 42% degli italiani vorrebbe tornare al voto, mentre il 31% vuole che l'esecutivo vada avanti e il 20% vuole un rimpasto nella squadra di governo. Il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai suoi due vice è stato giudicato positivamente da metà degli italiani.

Sondaggi politici SWG - come cambia l’elettorato dei partiti dopo le elezioni : Sondaggi politici SWG, come cambia l’elettorato dei partiti dopo le elezioni Le elezioni, politiche o europee che siano, non servono solamente a determinare il partito più forte, o chi governerà, ma segnano anche spesso un cambiamento interno delle forze politiche, ne stravolgono in alcuni casi il profilo, rendendole più radicali o più moderate di prima, più centriste o più di sinistra o più di destra. In effetti qualcosa è mutato, per ...

Sondaggi politici Demopolis : gli italiani promuovono il discorso di Conte : Sondaggi politici Demopolis: gli italiani promuovono il discorso di Conte L’esperienza del governo Conte deve proseguire. A dirlo è la maggioranza degli italiani (51%) secondo un Sondaggio dell’istituto Demopolis condotto per Otto e Mezzo. Il 31% di essi chiede all’esecutivo di continuare a lavorare senza cambiare nulla. Il 20% vuole invece una ridefinizione della squadra di governo. C’è anche una quota importante ...

Sondaggi politici Noto : dimissioni Conte - ci crede solo un terzo degli italiani : Sondaggi politici Noto: dimissioni Conte, ci crede solo un terzo degli italiani Il penultimatum di Conte è una pistola scarica secondo la maggioranza degli italiani intervistati in un Sondaggio Noto per Cartabianca. Il 56%, infatti, è convinto che alla fine il premier non si dimetterà mentre continueranno le schermaglie politiche tra i due alleati rivali, Salvini e Di Maio. Un terzo degli italiani crede invece alla minaccia ...

Sondaggi politici Noto : il governo continui a lavorare : Sondaggi politici Noto: il governo continui a lavorare Rimettete a posto i cocci, stringetevi la mano e continuate a governare. È questa l’indicazione che arriva dalla maggioranza degli italiani ai contraenti del governo giallo verde secondo un Sondaggio dell’istituto Noto per QN. Sondaggi politici Noto: no ad un ritorno alle urne Le elezioni europee hanno scavato un solco tra le due anime dell’esecutivo Conte. Luigi ...

Sondaggi politici Ipsos : M5S - i perché della sconfitta elettorale : Sondaggi politici Ipsos: M5S, i perché della sconfitta elettorale L’esito delle elezioni europee ha ribaltato i rapporti di forza all’interno del governo giallo verde. L’agenda dettata da Salvini con i provvedimenti da approvare (decreto sicurezza bis, flat tax, autonomia differenziata) e gli abbozzamenti pentastellati sono lì a dimostrarlo. Sondaggi politici Ipsos: il premier vuole chiarezza A metter chiarezza sullo ...

Sondaggi politici elettorali post europee 2019 : ultimi dati M5S-Pd e Lega : Sondaggi politici elettorali post europee 2019: ultimi dati M5S-Pd e Lega Ad una settimana dalle Elezioni europee, gli istituti ritornano a sondare le intenzioni di voto; queste ultime rispecchiano i rapporti di forza decretati dal risultato fuoriuscito delle urne il 26 maggio. Le intenzioni di voto In questo senso è indicativo l’ultimo Sondaggio Winpoll: la Lega cresce rispetto al dato delle europee e vola sopra il 36,3%; sul dato ...

Sondaggi elettorali e politici - come si fanno gli exit poll per Piepoli : Sondaggi elettorali e politici, come si fanno gli exit poll per Piepoli Ogni volta che si tengono delle elezioni, alla chiusura delle urne, gli istituti demoscopici licenziano uno o più exit poll prima di passare alle proiezioni sui dati reali. Le ultime Europee non si sono sottratte a questo rito. D’altra parte, questo strumento è ormai messo in discussione da più parti: sono davvero attendibili? Sondaggi elettorali: cos’è un exit ...