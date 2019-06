Sindacati in piazza a Roma | bloccato striscione contro Di Maio e Salvini

Roma - Sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO : Roma, sindacati in piazza per la manifestazione unitaria. FOTO Per le strade della Capitale sfilano insieme Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. In piazza del Popolo previsti i comizi dei leader. Landini: “Sciopero generale autunno? Nulla è escluso”. ...

Statali in piazza. Sindacati uniti "pronti a tutto" contro il Governo dei "fatti zero" : Manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo, partito da piazza della Repubblica, sfila per le vie del centro diretto a piazza del Popolo. “Il futuro è servizi pubblici”, recita lo slogan. In ballo secondo i Sindacati c’è infatti proprio la tenuta del sistema pubblico. “Ci volete sotto ricatto, non sotto ...

Primo maggio - i Sindacati : «Diritti e tutele per i lavoratori». In piazza anche i riders : Si è concluso in una piazza maggiore gremita da migliaia di manifestanti, a Bologna, il corteo della manifestazione nazionale del Primo maggio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che quest'anno...

Sindacati in piazza tra polemiche sul 'Concertone' e mobilitazione anti-governo. Ma 'pesano' sempre meno. : La Uil, infine, un tempo vicina al mondo repubblicano e laico, dopo qualche sbandata berlusconiana, oggi è più vicina al Pd di quanto, paradossalmente, non lo sia la stessa Cgil. In ogni caso, il '...

Bruxelles - Sindacati in piazza per un'Europa dei lavoratori : Cgil, Cisl e Uil scendono questa mattina, venerdì 26 aprile, in piazza a Bruxelles al fianco dei Sindacati europei in vista delle elezioni di maggio. "Call to action for a fairer Europe for workers": ...