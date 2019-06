Sicilia | Forza Italia presenta ddl contro razzismo ' No alle discriminazioni'

Europee : Forello - 'M5S prima forza in Sicilia? Magrissima vittoria' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Guardando ai dati siciliani e di Palermo, affermare che il MoVimento si conferma la prima forza politica, nei mesi del lancio del reddito di cittadinanza, è una magra, Magrissima vittoria; significa non volere vedere in faccia la verità... Infatti in circa un anno si

Le elezioni in Sicilia riesumano il Patto del Nazareno. Forza Italia : “I moderati hanno bisogno di stare insieme”. E il Pd tace : Non solo l’idea non è mai tramontata, ma c’è qualcuno che ci lavora e, soprattutto, ci crede ancora. “Un nuovo Patto del Nazareno sarebbe la cosa da fare”. Parola di Gianfranco Micciché, presidente azzurro dell’Assemblea regionale Siciliana. Il commissario di Fi e storico viceré di Silvio Berlusconi in Sicilia, intervistato dal Corriere della sera, ha riesumato la vecchia alleanza tra Pd e Forza Italia e nessuno tra ...

POST ELEZIONI Sicilia/ Il caso Bagheria rilancia il laboratorio Forza Italia-Pd : Le ELEZIONI comunali in SICILIA non hanno dato indicazioni molto importanti. Salvo che a Bagheria, dove ha vinto Filippo Tripoli

Sicilia - volano gli stracci dentro Forza Italia tra Miccichè e Figuccia : L'uscita infelice di Miccichè ha portato reazioni dal mondo politico, in un post pubblico su Facebook esordisce Vincenzo Figuccia, UDC: 'Miccichè ha capito che i coglioni camminano in coppia. E le ...

Sindaco Catania lascia Forza Italia : in Sicilia guida inadeguata : "La decisione di impedire che il territorio metropolitano di Catania avesse una rappresentanza nella lista di Forza Italia alle Europee, rappresenta l'ennesima conferma dell'inadeguatezza della guida politica del partito in Sicilia". Lo ha detto, annunciando le dimissioni da Forza Italia, il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese che parla di "un'offesa al lavoro di una classe dirigente che a Catania ha conquistato le percentuali piu' alte d'Italia ...