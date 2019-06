Scuola | stipendi docenti ultime notizie | UE alza la voce contro l’Italia ‘E’ arrivata

Stipendi Scuola - confronto fra gli ultimi CCNL : tabelle arretrati e aumenti : L’ultimo rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca non ha soddisfatto insegnanti e ATA, soprattutto per quanto riguarda gli Stipendi. Gli aumenti Stipendiali riconosciuti, sono stati decisamente bassi, motivo per cui tutti sono in attesa di vedere cosa succederà al prossimo rinnovo. Ma quanto bassi? L’USB scuola ha realizzato delle tabelle che mettono a confronto i dati degli ultimi due rinnovi: quello del 2009 e quello del ...

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie : la ‘patata bollente’ nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

Precari Scuola e aumenti stipendi - Bussetti : ‘Niente promesse a vuoto’ : Dopo la polemica sorta per l’annuncio pre-elezioni della stabilizzazione dei Precari della scuola, il ministro Bussetti torna a parlare e chiarisce: “Niente promesse a vuoto, è il contratto di Governo, non campagna elettorale“. A parlare della questione è un articolo de La Stampa del 25 maggio, contenente una sua intervista. Lì il ministro usa espressioni forti relative ai Precari, come “indegno è fare vivere una persona ...

Scuola - Bussetti sul rinnovo di contratto : ‘Aumento stipendi doveroso’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese ‘La Stampa’ in merito ai risultati del confronto in atto tra Governo e sindacati su diverse problematiche riguardanti la Scuola, come la stabilizzazione del precariato e il rinnovo del contratto. Il ministro ha confermato le misure a favore dei docenti con 36 mesi di servizio, al fine di indirizzarli verso la stabilizzazione. ...

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : la questione si infiamma : Il primo tavolo tecnico tra il Governo e i sindacati sulla questione rinnovo Contratto e aumento stipendi per il personale scolastico non ha portato sostanziali novità. Come sottolineato in una nota pubblicata dal sindacato Anief, le parti starebbero focalizzando le attenzioni sull’atto di indirizzo, atto che, però, non può essere emanato per il rinnovo del Contratto sino a quando non si firmerà l’accordo quadro sulla nuova ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola - contratto e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : inizia il countdown : Governo e sindacati saranno di fronte quest’oggi, lunedì 20 maggio, per aprire il tavolo tecnico su una delle questioni più ‘calde’ ed importanti della Scuola: il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale e i conseguenti aumenti stipendiali attesi dal personale docente e da quello Ata. Il tavolo tecnico è la diretta conseguenza dell’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile tra l’esecutivo e le rappresentanze sindacali, ...

Stipendi Scuola - prossimi aumenti : la stima è di 120 euro : Cominciano le stime sui prossimi aumenti degli Stipendi scuola, per docenti e ATA, oggetto di trattativa al Miur nei prossimi giorni. La cifra ipotizzata da Repubblica.it è di 120 euro lordi mensili. Da questa cifra potrebbe partire la trattativa per gli aumenti Stipendiali previsti nel nuovo CCNL 2019/21. aumenti Stipendi scuola 2019/2021 E’ stato il ministro Bussetti in persona a parlare di aumenti a tre cifre, per cui ci si aspetta che ...

Scuola - stipendi maestri laureati inferiori a quelli dei colleghi della secondaria : Uno studio effettuato dall’Anief ha evidenziato la discriminazione stipendiale tra gli insegnanti laureati che svolgono attività di insegnamento nella Scuola del primo ciclo e i colleghi, anch’essi laureati, del secondo ciclo. stipendi laureati del primo ciclo inferiori ai colleghi della secondaria Eppure le ore di lezione settimanali svolte da un docente della Scuola primaria e dell’infanzia sono superiori a quelle del secondo ...

Scuola - aumenti stipendi docenti e Ata ultime notizie : ‘Governo preoccupato - è suo il problema’ : In attesa dell’apertura del tavolo tecnico riguardante il rinnovo del contratto, previsto secondo il calendario stilato dal Miur per il prossimo 20 maggio, si continua a discutere di aumenti stipendiali e della sospensione dello sciopero del 17 maggio, almeno per quanto riguarda le sigle che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile. A questo proposito, è stato chiesto al segretario generale della Flc-Cgil, Francesco ...

Scuola : incontro Governo-sindacati del 6 maggio - sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...

Scuola - docenti pronti ad una maxi causa al MIUR per equiparare gli stipendi : La Scuola è sul piede di guerra. Gli insegnanti sono pronti a far causa al MIUR. Sul fronte dell’aumento degli stipendi degli insegnanti incombe la minaccia di un maxi contenzioso promosso dall’ associazione Funzione Docente. Se ne parla in un articolo pubblicato da Palermo Today, mentre questa mattina è partito un tavolo con i sindacati ai quali verrà data risposta anche su come il governo intende procedere per adeguare le ...

Scuola - stipendi docenti e ATA ultime notizie : Granato ‘I sindacati mi hanno sorpreso’ : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, ha rilasciato un’intervista al portale specializzato ‘Orizzonte Scuola’. ‘Non posso che essere compiaciuta per l’impegno che il Ministro Bussetti ha preso con il mondo della Scuola‘, ha dichiarato l’esponente del partito pentastellato anche se in merito ai promessi aumenti di stipendio, confessa di aver appreso la notizia dalle fonti di stampa. Ecco ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : Bussetti prepara il ‘terreno’ - ecco le sue parole : Se ne parlerà al tavolo tecnico del prossimo 20 maggio, proprio a ridosso della consultazione elettorale per le europee: stiamo parlando del primo step per il rinnovo di contratto e del conseguente aumento stipendiale per il personale docente e Ata. Un calendario fitto di impegni, quello del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, impegni che porteranno il Governo alla prova del nove elettorale, quella che dovrà rivelarci se il ...