Salute | ondate di calore | la Regione Lazio attiva il piano di prevenzione

(Di sabato 8 giugno 2019) È operativo ilper tutelare dalledila popone piu’ a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature piu’ elevate. La copertura assistenziale e’ assicurata dai medici di medicina generale che hanno aderito aldi sorveglianza per affrontare l’emergenza caldo; ciascun soggetto a rischio e’ inserito nel programma attraverso una scheda personale. In sei citta’ delsono attivi specifici sistemi di allarme con l’obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. I bollettini d’allarme sono pubblicati ogni giorno sul sito del Ministero dellaa questo indirizzo www..gov.it/caldo e sul sito del Dipartimento di epidemiologia del SSR – ASL Roma 1 –: ...

