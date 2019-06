Sabato sui canali Rai Sport | Palinsesto 8 Giugno 2019

Sabato 8 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Tomb Raider Alicia Vikander nel reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Third PersonMichael e' un premio Pulitzer, alle prese con un nuovo libro che non trova la strada. Da tempo non e' piu' lo scrittore duro, vero e folgorante dell'esordio. C'e' stato un grande dolore nella sua vita, ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 1 Giugno 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 1 Giugno 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato 1 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Benedetta folliaGuglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio di Guglielmo nonostante il suo aspetto...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 25 Maggio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 25 Maggio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 25 Maggio sui canali Sky Cinema HD : The Equalizer 2 - Senza perdonoRobert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene pero' attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione. (SKY Cinema UNO HD ore ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Maggio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 18 Maggio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 18 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Deadpool 2Il mercenario malato di cancro e trasformato in un essere pressoche' immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Ma ad accettare irresponsabilmente, com'e' nel suo stile, missioni da sicario in giro per tutto il mondo si finisce per farsi dei...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 11 Maggio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 11 Maggio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 11 Maggio sui canali Sky Cinema HD : IntrudersGente in ogni parte del mondo dice di essere stata rapita dagli alieni, portata a bordo di astronavi a sottoposta a esami medici. Le autorita' sembrano conoscere ogni dettaglio di queste visite ma non vogliono ammetterlo pubblicamente. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) The Silent ManWashington, 1972. Mark Felt, vicedirettore dell'FBI, viene incaricato di indagare su di un'effrazione avvenuta ai danni dell'ufficio per il comitato ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 4 Maggio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 4 Maggio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Sabato 4 Maggio sui canali Sky Cinema HD : Solo: A Star Wars StoryTempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian e' ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero e' pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 27 Aprile 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 27 Aprile 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sabato 27 Aprile sui canali Sky Cinema HD : Taken: la vendettaEx uomo della CIA, Bryan Mills (Liam Neeson) e' obiettivo della vendetta di un gruppo di criminali albanesi, imparentati con i rapitori uccisi per sua mano nella liberazione della figlia Kim qualche tempo addietro. Quella che poteva essere una rilassante vacanza ad Istanbul, per l'esperto agente...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 27 Aprile 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 27 Aprile 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...