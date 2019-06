Roma Pride | gli organizzatori | “Siamo 700mila” Famiglie arcobaleno | “Non chiediamo

Roma Pride - migliaia di persone in corteo per diritti lgbt. Luxuria : “Oggi orgogliosi di restare umani” : “Oggi posso dire che, prima ancora di dichiararci orgogliosi di essere gay lesbicahe e trans, di essere bisessuali, intersex, siamo orgogliosi di essere umani, di restare umani“. Così Vladimir Luxuria, alla testa del corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti lgbt. “Siamo qui a ribadire che essere umani significa non respingere nessuno, né per l’orientamento sessuale né per il colore della pelle, né per la classe ...

L'arcobaleno del Roma Pride invade la Capitale : "Il governo vuole cancellarci" : Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #RomaPride è partito. ...

Roma Pride in marcia contro i passi indietro. Con un nemico : Matteo Salvini : Il coro “Odio la Lega” e un ‘santino’ con una madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto del ministro dell’Interno Matteo Salvini; su un cartello il vicepremier è raffigurato truccatissimo, mentre su un carro il logo della Lega è tramutato in ‘Lega Pop - prima le italiane’. Madrina della manifestazione quest’anno è Porpora Marcasciano, fondatrice del Mit, Movimento ...

Gay Pride Roma 2019 : percorso - orari e programma della manifestazione : Gay Pride Roma 2019: percorso, orari e programma della manifestazione Questo è il quarto weekend dell’Onda Pride, manifestazione organizzata da Arcigay e da altre associazioni del mondo Lgbt. Un grande corteo sfilerà per le vie di Roma ma anche di Trieste, Ancona, Messina e Pavia. Gay Pride Roma: appuntamento ore 15 a Piazza della Repubblica Appuntamento alle 15, come di consueto, in Piazza della Repubblica a Roma con l’Onda Pride che ...

Gay Pride : oggi cortei a Roma - Messina - Trieste - Pavia e Ancona : Gay Pride: oggi cortei a Roma, Messina, Trieste, Pavia e Ancona Quarto weekend di iniziative organizzate da Arcigay e dalle altre associazioni del movimento Lgbt. Nella Capitale prevista anche la presenza di un carro dell'ambasciata britannica, dopo che ieri a Londra si è verificata un’aggressione su un bus a una coppia di ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni umiliati dai gay : la canzone-sfottò del Roma Pride 2019 : Tutto pronto a Roma per il Gay Pride, che andrà in scena sabato 8 giugno. Gli organizzatori hanno già preparato una gigantesca presa per i fondelli per Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i politici maggiormente presi di mira fin dalla sigla ufficiale dell'evento. Nel video, già pubblicato su Youtube,

Grande festa a Roma : il gay pride compie 25 anni : C’era solo un carro, il 2 luglio 1994, che sfilava per le vie di Roma, da piazza Santi apostoli fino a piazza Campo de’ Fiori. Un po’ di musica. Qualcuno aveva degli striscioni, la gente seguiva in corteo, delle ragazze ballavano. Il giorno dopo, del primo gay pride italiano, Repubblica scriveva: «Come nella grandi manifestazioni operaie degli anni ’70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali, sono stati distribuiti fischietti e ...