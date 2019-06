Roland Garros – Maratona Thiem! Dopo due giorni Djokovic si arrende | l’austriaco è in

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) Che gara pazza al: la semifinale trae Thiem terminaquattro ore di gioco e ben due interruzioni. La vittoria va all’austriaco, domani la finale con Nadal Un match interminabile, a Parigi, quello valido per la seconda semifinale del, trae Thiem. Se Federer e Nadal sono stati più fortunati e sono riusciti a terminare in breve tempo e senza dover fare i conti col meteo, il numero 1 al mondo ed il giovane rivale austriaco invece sono stati più sfortunati. AFP/LaPresse Il match, iniziato ieri pomeriggio, è stato interrotto e rimandato a questa mattina a causa della pioggia, che impediva ai due tennisti di poter giocare.e Thiem, dunque, sono tornati in campo questa mattina per sfidarsi in un match di alti e bassi, di splendide giocate di clamorosi errori da entrambe le parti. La pioggia però non ha risparmiato i due ...

Eurosport_IT : Nadal I N D O M A B I L E! ???????? A Parigi deve inchinarsi anche Re Roger sconfitto in tre set (6-3, 6-4, 6-2) 12esi… - ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - Eurosport_IT : FOGNINI NELLA STORIA! Con la sconfitta di Wawrinka, il ligure è sicuro di entrare in Top 10: è il terzo italiano d… -