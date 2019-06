Roland Garros – Barty regina di Francia | la vittoria contro Vondrousova regala

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) E’ Ashleighla vincitrice del torneo femminile del: l’australiano ha trionfato oggi pomeriggio in finaleUninsolito, quest’anno, a livello femminile: una sfida inedita, oggi in finale, a livello di Slam, così come il sorprendente piazzamento di, nato da lontano. La giovane australiana, negli ultimi anni è migliorata sempre di più: dalla posizione # 623 del 2016,quest’anno ha vinto anche Miami e potrebbe diventare #2 al mondo. Attualmente #8 al mondo, la classe ’96 in carriera ha raggiunto tutte le finali Slam in doppio, vincendo gli US Open nel 2018, conquistando anche l’Elite Trophy. Un percorso netto, in cui ha dovuto superare ben 4 americane, ultima, senza demordere, la giovane Amanda Anisimova. Un percorso terminato con una spettacolare: èladel...

