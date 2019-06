Roland Garros 2019 | Dominic Thiem in finale contro Nadal! Battuto Novak Djokovic dopo una

Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Rafael Nadal e Dominic Thiem si affronteranno nella Finale del Roland Garros 2019 che andrà in scena domenica 9 giugno (ore 15.00) sulla terra battuta di Parigi. Lo spagnolo si era qualificato all’atto conclusivo nella giornata di ieri grazie al netto successo su Roger Federer, l’austriaco è invece riuscito a staccare il pass per il match decisivo imponendosi su Novak Djokovic in cinque set al termine di un incontro fiume che si è ...

Si conclude dunque la DIRETTA LIVE di questa infinita semifinale del Roland Garros 2019, ma a Parigi è ancora tempo di tennis con la finale femminile tra Ashleigh Barty (Australia) e Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca). Un saluto a tutti i lettori di OA Sport! Per il secondo anno di fila, dunque, ...

16.12 La tennista 23enne ha vinto in carriera gli US Open di doppio nel 2018: la scalata dalla posizione #653, è proseguita parallelamente alla conquista di tutte le finali Slam della disciplina. 16.10 Se Barty dovesse vincere oggi, dopo il successo di Miami, da numero 8 al mondo, diventerebbe #2 al mondo: per la ceca, invece, al momento best ranking alla posizione #16. 16.09 Si tratta del ...

Roland Garros – Maratona Thiem! Dopo due giorni Djokovic si arrende : l’austriaco è in finale! : Che gara pazza al Roland Garros: la semifinale tra Djokovic e Thiem termina Dopo quattro ore di gioco e ben due interruzioni. La vittoria va all’austriaco, domani la finale con Nadal Un match interminabile, a Parigi, quello valido per la seconda semifinale del Roland Garros, tra Djokovic e Thiem. Se Federer e Nadal sono stati più fortunati e sono riusciti a terminare in breve tempo e senza dover fare i conti col meteo, il numero 1 ...

40-40, 2a parità: scentra completamente il dritto Djokovic, finisce in rete Vantaggio Djokovic: gran prima centrale del serbo 40-40 Sbaglia di rovescio Djokovic, è appena largo l'incrociato del serbo 40-30 Di nuovo due volée di Djokovic! Si salva il serbo, perché ha davvero rischiato di essere passato da Thiem! 30-30 Spaventosa risposta incrociata di dritto di Thiem, in arretramento, ...

30-30 Ancora una stecca di rovescio di Djokovic 30-15 Spettacolare rovescio lungolinea di Thiem 30-0 Gran prima di Djokovic 15-0 Spinge con il dritto Djokovic, pallonetto difensivo lungo di Thiem. Quattro ore di gioco (in due giorni) 4-5 BREAK DJOKOVIC: clamoroso sullo Chatrier, l'austriaco praticamente si fa il break da solo sbagliando di rovescio e consegna al serbo un salvataggio nel ...

30-15 Sbaglia il rovescio in recupero Djokovic dopo uno scambio intenso in cui Thiem era riuscito a lottare per l'inerzia 30-0 Ace centrale di Djokovic 15-0 Accelera di dritto Djokovic e ottiene il punto 3-4 BREAK DJOKOVIC: pallonetto difensivo appena lungo da parte di Thiem, si riapre il quinto set! Vantaggio Djokovic, seconda palla break: il serbo continua a spingere, e ha bisogno di ...

Roland Garros 2019 - la pioggia sospende ancora la semifinale Djokovic-Thiem! Meteo infausto a Parigi : Non c’è pace per Novak Djokovic e Dominic Thiem, protagonisti da due giorni della seconda semifinale del Roland Garros maschile di tennis: dopo la sospensione di ieri ed il rinvio ad oggi, la pioggia ha nuovamente interrotto il match, costringendo i due contendenti a rientrare negli spogliatoi. Stamane si era ripartiti con il serbo sotto 2-6 6-3 1-3, l’austriaco aveva vinto il terzo set per 7-5, stesso punteggio con il quale il ...

Roland Garros – Ancora una sospensione a Parigi : interrotta la semifinale tra Djokovic e Thiem : interrotta per la seconda volta la seconda semifinale del Roland Garros: la pioggia perseguita Djokovic e Thiem Il maltempo continua a imperversare sul Roland Garros, seconda prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. Dopo il rinvio causato dalla pioggia di ieri, la sfida valida per le semifinali del tabellone maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem è stata nuovamente interrotta sul punteggio di ...

30-40 CHE PALLONETTO DI THIEM! Palla break, e c'è anche un contributo del vento ora forte per questo colpo comunque miracoloso dell'austriaco 30-30 Sbaglia con il dritto Djokovic mentre seguitano ad aprirsi gli ombrelli 30-15 Spinge bene con il dritto Djokovic, mentre cade qualche piccola goccia di pioggia 15-15 Il nastro alza tantissimo la palla e l'accomoda per il dritto di ...

0-15 Sbaglia con il rovescio in uscita dal servizio Djokovic 1-2 Thiem, se ne va il passante di rovescio di Djokovic con l'austriaco a rete Vantaggio Thiem, buona prima centrale 40-40 E che brutto errore di Djokovic! Palla corta poco convincente di Thiem con il dritto, il serbo ci arriva male e spedisce fuori la replica di dritto 30-40 Palla break Djokovic, sbaglia malamente il dritto ...

Si ritorna a giocare per il quinto e decisivo set! Uscito dal campo Djookvic, ci vorrà un po' perché il parziale decisivo cominci 7-5 SET DJOKOVIC: si va al quinto set con il dritto del serbo che comanda lo scambio! E dopo 3 ore e 4 minuti in due giorni ancora è in corso questa semifinale 40-15 Due set point Djokovic: se ne va largo lo slice di rovescio di Thiem 30-15 Ancora un errore ...

6-5 BREAK DJOKOVIC: terzo doppio fallo di Thiem, gravissimo, perché il serbo servirà (nel lato a sfavore di vento, il che sta condizionando entrambi) per allungare la semifinale al quinto set 30-40 Palla break Djokovic: Thiem sbaglia di dritto 30-30 Scambio lungo e duro da fondo, Djokovic provoca l'errore di Thiem con il rovescio 30-15 Stavolta è il passante di rovescio di Thiem a ...