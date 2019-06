Rivoli: preso a sprangate per 2 euro. Fermata baby gang: “Banda senza scrupoli” (Di sabato 8 giugno 2019) Cinque membri di una baby gang, di cui 3 minorenni, sono stati fermati dai carabinieri di Rivoli, in provincia di Torino, per aver aggredito con una spranga di ferro, calci e pugni un ragazzo di 20 anni per rubargli 2 euro. I carabinieri: "Dietro il loro gesto noia, inciviltà e ricorso facile alla violenza". (Di sabato 8 giugno 2019) Cinque membri di una, di cui 3 minorenni, sono stati fermati dai carabinieri di, in provincia di Torino, per aver aggredito con una spranga di ferro, calci e pugni un ragazzo di 20 anni per rubargli 2. I carabinieri: "Dietro il loro gesto noia, inciviltà e ricorso facile alla violenza".

Baby gang nei guai a Rivoli, in provincia di Torino, dove cinque giovanissimi, tre dei quali ancora minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito a sprangate un ragazzo di 20 anni per rubargli due euro. Ad incastrarli sarebbe stata la loro spavalderia: l'aggressione è, infatti, avvenuta davanti ad alcuni testimoni, che hanno ritrovato a terra il documento di uno degli aggressori, perso durante la fuga. Le forze dell'ordine che si sono occupate del caso hanno definito la banda "senza scrupoli".