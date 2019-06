Renault - La Francia è pronta a ridurre la quota per rafforzare lAlleanza con Nissan

quattroruote

(Di sabato 8 giugno 2019) Bruno Le Maire torna a parlare del futuro dellaa pochi giorni dal fallimento delle trattative per la fusione con la Fiat Chrysler. Il ministro dell'Economia francese, da più parti accusato di aver tenuto un atteggiamento poco comprensibile nella gestione della vicenda, ha in particolare ribadito come la priorità per laresti l'Alleanza con la, ma ha rivelato un particolare non di poco conto: la possibilità che l'attuale partecipazione del 15% in mano pubblica venga ridotta pur diil sodalizio franco-nipponico.Serve un'Alleanza più solida. "Possiamola partecipazione dello Stato nella capitale della. Non è un problema scendere se, alla fine del processo, avremo un settore automobilistico più solido e un'Alleanza più solida tra i due produttori", ha spiegato il ministro alla France-Presse, a margine di un ...

