Ragusa | madre costringeva tredicenne a prostituirsi | arrestata con altri quattro uomini

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) Una ragazzina di tredici anni disi prostituiva per volere della: la donna è stata fermata dalla polizia insieme a. Le due vivevano in un ambiente di forte degrado. Le indagini La Polizia delno ha fermato unache utilizzava la figlia come fosse merce di scambio: la faceva prostituire in cambio di denaro, prestazioni lavorative o altre utilità. L'operazione "Greenhouse" è partita dalla sede di Catania per un controllo sul Caporalato. Durante questa indagine sono emersi dei comportamenti dellainadeguati alla sua giovane età. Questo ha destato dei sospetti che hanno fatto procedere le indagini nell'ambiente familiare ed i risultati sono stati agghiaccianti. La bambina si prostituiva conmolto più adulti di lei in cambio di favori economici. Secondo quanto è emerso dalle indagini degli inquirenti, la piccola veniva usata anche per ...

Corriere : Ragusa, violentata a 13 anni con la complicità della madre - Corriere : Ragusa, violentata a 13 anni con la complicità della madre - repubblica : Ragusa, fa prostituire la figlia di 13 anni, Polizia ferma la madre [news aggiornata alle 07:12] -