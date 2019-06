Raggiunto l’accordo con il Messico | l’annuncio di Trump | “Niente dazi | più controlli sui

Fca-Renault - la Reuters : “Raggiunto l’accordo con il governo francese” : Fiat Chrysler avrebbe raggiunto un accordo con il governo francese sui termini per la fusione con Renault, in attesa che il Cda di quest’ultima, in corso, si pronunci su tutta l’operazione. Lo riferiscono a Reuters due fonti vicine al negoziato. La Francia possiede il 15% di azioni di Renault....

Governo - Di Maio : “Contento per l’accordo Raggiunto. Sospesi punti del codice appalti non rilevanti” : “Cedimento sullo stop al codice degli appalti? Si sospenderanno le tre norme su cui siamo stati d’accordo e ci consentiranno di creare un Paese sempre più efficiente e con meno scartoffie con comuni e imprese che non dovranno più essere appesantiti da procedure che ne hanno rallentato l’economia”. A rivendicarlo il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine del tavolo con la Whirlpool al Mise, dopo ...

Scuola - Raggiunto l’accordo sul contratto tra sindacati e governo : revocato sciopero del 17 maggio : Accordo raggiunto nella notte tra governo e sindacati del comparto Scuola al termine di un incontro tenutosi a Palazzo Chigi alla presenza del premier Conte, intesa su precariato, regionalizzazione del sistema scolastico e rinnovo del contratto collettivo. revocato lo sciopero generale del 17 maggio 2019. Bussetti: "Insieme stiamo lavorando per il bene della Scuola".Continua a leggere