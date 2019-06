Quei titoloni su Ferrara erano diffamazioni | risarcito per 50mila euro

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Gli articoli di giornale che nel 2016 associarono Ciroal calcio scommesseuna diffamazione. Oggi la Corte di Appello di Bologna riconosce all’ex difensore del Napoli un risarcimento dipiù interessi e spese legali, ribaltando il giudizio di primo grado.all’epoca era vice di Lippi nella Nazionale che vinse i Mondiali in Germania. Era assistito dagli avvocati Michele Briamonte, Roberta Chicone e Nicola Menardo, dello studio legale torinese Grande Stevens. Uno dei titoli contestati dall’ex calciatore era questo: “Lo scandalo fa tremare anche la Nazionale”. In un primo tempo il tribunale aveva inserito il caso nel calderone di Calciopoli. Oggi i giudici hanno deciso chee quell’esasperazione mediatica non c’entrava con fatti “non verificati e non veritieri che esulano dal diritto di cronaca: ...

