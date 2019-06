blogo

(Di sabato 8 giugno 2019) Stasera, sabato 8 giugno,trasmetterà indallo stadio Olimpico di Atene la sfida tra. Si tratta di una partita valida per leal Campionatodi calcio del prossimo anno. Fischio di inizio alle ore 20.45. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli a bordocampo e le interviste di Aurelio Capaldi e Marco Lollobrigida. Presentation studio da Saxa Rubra in Roma di Paola Ferrari, che curerà anche il pre e post-partita (anche su Rai Sport + HD). La gara sarà visibile anche in live streaming su Rai Play.Gli azzurri di Mancini, attualmente primi nel girone J a punteggio pieno, torneranno in campo martedì prossimo giocando allo Juventus Stadium di Torino contro la Bosnia Erzegovina. Anche questo match sarà trasmesso indalla Rai.in ...

tvblogit : Qualificazioni Europeo 2020, Italia-Grecia in diretta su Rai1 - SerieTvserie : Qualificazioni Europeo 2020, Italia-Grecia in diretta su Rai1 - studiolegalefp1 : RT @toMMilanello: Però che bello. L’Under 20 tra poco ai quarti contro il Mali ai Mondiali. Domenica l’esordio delle Azzurre ai mondiali.… -