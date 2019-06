Qualificazioni Euro2020 – Il ct del Montenegro si rifiuta di sedere in panchina per

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) Il ct delboicotta la gara contro il Kosovo: licenziato dalla Federcalcio Un episodio davvero insolito è avvenuto a margine della sfida trae Kosovo, valida per leagli Europei 2020: l’allenatore serbo Tumbakovic si èto diinper ragioni politiche. Sembra infatti che la decisione del 66enne sia legata al fatto che la Serbia non riconosce il Kosovo come stato autonomo. La Federazione delha dunque deciso di licenziare il tecnico per una “palese violazione del contratto. I membri del comitato esecutivo hanno votato unanimi perchè non aver guidato la nazionale rappresenta una spiacevole sorpresa e una violazione dei suoi obblighi professionali“. Adesso alla guida della squadra, per la prossima sfida contro la Repubblica Ceca ci sarà il vice allenatore Jankovic. Intanto, come Tumbakovic, anche ...

