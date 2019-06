Pronostico Svizzera vs Inghilterra | Nations League 09-06-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di sabato 8 giugno 2019) UEFA, finale 3°/4° posto, analisi, formazioni edi, domenica 9 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Ennesima finale fallita per l’dopo la sconfitta ai tempi supplementari con l’Olanda. Il mancato accesso alla finalissima ha relegato i Tre Leoni nella partita di consolazione per il terzo e quarto posto con la, anch’essa sconfitta per 3 a 1 dai padroni di casa del Portogallo. Laha battuto l’solo una volta, nel lontano 1981, mentre l’ultima sfida, disputata in amichevole a Wembley nel mese di settembre, è terminata 1-0, in virtù della rete messa a segno da Marcus Rashford.Come arrivano?Lasi è dovuta inchinare alla tripletta di Cristiano Ronaldo che ha consentito alla Nazionale portoghese di vincere per 3-1 e di ...

Lopinionista : UEFA Nations League, Svizzera – Inghilterra: i bookmakers dicono 2 - Fantacalciok : UEFA Nations League, Svizzera – Inghilterra: i bookmakers dicono 2 - cassapronostici : Pronostico Svizzera – Inghilterra domenica 9 giugno 2019 -