Prima tappa Giro del Delfinato 2019 | percorso | altimetria e favoriti

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella Prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la vittoria nella Prima tappa del Tour de France. Ho voglia di riscattarmi dopo il Giro” : Non è stato senza dubbio un grande Giro d’Italia per il campione nazionale del pedale Elia Viviani. Il velocista della Deceuninck-Quick Step non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come avrebbe sperato, risentendo probabilmente del declassamento della tappa di Orbetello, dopo il quale lo stesso veronese ha dichiarato di aver perso un po’ di sicurezza. In cerca, quindi, di un riscatto e, con spirito di rivalsa, che il ciclista ...

Conclusa la Prima tappa di PFU Zero sulle coste italiane : a Sorrento raccolti oltre 60 kg di pneumatici : Dopo aver effettuato oltre 40 interventi negli anni scorsi ripulendo i mari di splendide isole minori e di alcuni tra i più bei litorali della penisola, Marevivo ed EcoTyre hanno dato il via oggi a Sorrento alla sesta edizione del progetto PFU Zero sulle coste italiane, la campagna di sensibilizzazione e di raccolta e recupero degli pneumatici fuori uso (PFU) abbandonati in mare e a terra. I subacquei hanno raccolto oltre 60 kg di gomme giunte a ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia attende la Cina per chiudere la Prima tappa - azzurri in cerca di conferme : La Nazionale italiana guidata da Chicco Blengini ha raccolto questa mattina la prima vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile superando con una prestazione decisamente convincente la Germania e riscattando la sconfitta all’esordio contro l’Iran. Nel primo pomeriggio di domani gli azzurri torneranno in campo per sfidare la Cina, padrone di casa in quel di Jiangmen, e per provare a chiudere al meglio la prima tappa della ...

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al ritiro Prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

I love Italy : si chiude oggi a Parigi la Prima tappa europea della mostra itinerante : Dopo Roma, Milano, Firenze, Torino, ‘I love Italy', mostra itinerante ideata dalla curatrice indipendente Francesca Callipari, in collaborazione con l’associazione Kouros di Lucca, sbarca a Parigi, conquistandola completamente grazie all’estro e al talento degli artisti partecipanti. In una tre giorni di grande arte e cultura che si conclude oggi, i 23 prescelti, selezionati per l’importante kermesse, hanno avuto l’opportunità di esporre le ...

Diretta 4 Ristoranti Spagna : la Prima tappa di stasera sarà la Valle di Boì : stasera, su Sky Uno, andranno in onda il quinto e il sesto episodio della prima stagione di 4 Ristoranti Spagna, condotta dallo chef Marc Ribas. Se gli episodi di settimana scorsa erano entrambi ambientati a Barcellona, questa settimana le sfide renderanno la montagna e gli agriturismo i protagonisti della serata. Vediamo insieme cosa succederà. La cucina di alta montagna nella Valle di Boí Nel primo episodio Marc Ribas salirà fino ad Alta ...

Giro d’Italia - tutta la grinta di Viviani : “non me ne torno a casa se Prima non vinco una tappa” : Il corridore della Quick-Step ha parlato in vista delle prossime tappe, sottolineando la sua voglia di tornare a vincere Un successo lo aveva anche conquistato, ma il declassamento dopo lo sprint di Orbetello gli ha tolto quella gioia. Elia Viviani adesso va a caccia del riscatto, sottolineando la sua intenzione di portare a casa una tappa prima di lasciare la Corsa Rosa. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Interrogato dalla Gazzetta ...

Giro d’Italia - 11ª tappa da Carpi a Novi Ligure : ultima volata Prima delle Alpi : Alla vigilia della prima tappa Alpina, che prevede la prima vera salita di questo 102° Giro d’Italia, il Montoso, la carovana rosa affronterà una frazione lunga che porterà i corridori da Carpi a Novi Ligure, lungo un percorso di 221 km. Il percorso dell’undicesima tappa La tappa numero 11 del Giro d’Italia 2019 si snoda su un percorso completamente pianeggiante lungo la Pianura Padana, con partenza dalla città di Carpi e arrivo dopo 221 km a ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la Prima tappa. Malinov e Lucia Bosetti guidano le azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Opole (Polonia) dal 21 al 23 maggio. Le azzurre affronteranno le padrone di casa, la Thailandia e la Germania: un trittico importante per la nostra formazione che vuole incominciare al meglio il proprio cammino anche se deve fare a meno di tantissime stelle. Non vedremo infatti ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - ottava tappa : Valerio Conti sempre in maglia rosa - i big si controllano Prima della cronometro : Valerio Conti conserva la maglia rosa al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, l’alfiere della UAE Emirates non ha corso particolari rischi lungo la Tortoreto Lido-Pesaro che nel finale è stata caratterizzata dalla pioggia. L’asfalto bagnato ha messo in difficoltà il gruppo ma il laziale è stato ben protetto dai compagni di squadra e dunque domani sarà al via col simbolo del primato in occasione della ...

Giro di California femminile 2019 - risultato Prima tappa : Anna van der Breggen vince in solitaria - seconda Elisa Balsamo : La prima tappa del Giro di California femminile, la Ventura-Ventura di 96.5 km, va all’olandese Anna van der Breggen (Boels – Dolmans Cycling Team), che giunge in solitaria sul traguardo dopo 2:36:17, lasciando a 18″ il gruppetto delle più immediate inseguitrici, regolato dalla nostra Elisa Balsamo (Valcar Cylance Cycling), brava a superare la cubana Arlenis Sierra (Astana Womens Team). In top 10 anche un’altra italiana, ...

Giro d'Italia - ottava tappa Tortoreto Lido-Pesaro con strappi Prima dell'arrivo : Nella giornata di sabato 18 maggio 2019 si affronterà l’8ª tappa al Giro d’Italia. La 102ª edizione proporrà la frazione Tortoreto Lido-Pesaro di 239 Km. Il percorso sarà pianeggiante per più di metà gara, dopodiché avremo dei saliscendi continui nella parte conclusiva, che potrebbero favorire gli eventuali fuggitivi di turno. Gli organizzatori hanno deciso di giungere a Pesaro per ricordare il grande compositore Gioacchino Rossini. I Musei ...

Giro di California – Peter Sagan super : sua la Prima tappa a Sacramento : Peter Sagan si è aggiudicato in volata la prima tappa del Giro di California: splendido successo per lo sloveno della Bora-Hansgrohe Il tre volte campione del mondo, Peter Sagan, vince in volata la prima tappa del Giro della California, Sacramento-Sacramento di 143 km. Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha preceduto sul traguardo l’americano Travis McCabe e il tedesco Maximilian Walscheid (Sunweb). La prossima tappa sarà la Rancho ...