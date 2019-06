Preoccupanti episodi di dilagante irresponsabilità

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) L’opinione pubblica – almeno quella a cui è rimasto un barlume di buon senso - assiste con preoccupazione al nuovo scontro che si profila tra il governo giallo-verde e la Commissione europea, in vista di una manovra di bilancio per l’anno prossimo sicuramente impegnativa a prescindere dai suoi indirizzi e contenuti. Mi auguro pure, ma non ne sono sicuro, che vi siano degli italiani i quali si pongano una domanda: ma se il governo ha deciso di trattare con la Ue per evitare la procedura di infrazione, per quale motivo i due ‘’vice’’ (in particolare Matteo Salvini) fanno di tutto per guadagnarsi l’ostilità dei propri interlocutori e, di conseguenza, per accumulare – come se lo facesse apposta – maggiore instabilità (da cui sarà sempre più arduo rientrare)?Si direbbe che l’esperienza della ...

