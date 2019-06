Poroporopo… È uscito “Ipocondria” | il nuovo singolo di Ultimo

ilfogliettone

(Di sabato 8 giugno 2019) È in rotazione radiofonica "Ipocondria" (Honiro, distribuzione Believe), brano di, nome d`arte del giovane cantautore romano Niccolò Moriconi, estratto dal suoalbum già certificato disco di platino "Colpa delle Favole" che ha debuttato al #1 posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive. Nel, l`ipocondria dell`artista è curata dall`amore, un sentimento che, nonostante sia vissuto a distanza, resta sempre presente e vicino al cuore."Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno più nulla da condividere, se non lo spazio che li accomuna" cosìdescrive il brano: la vicinanza fisica non sempre rappresenta l`elemento fondamentale in un rapporto, al contrario questa può portare all`abitudine, a quella quotidianità che spesso diventa soffocante. In amore, come nella vita, le cose che abbiamo il ...

