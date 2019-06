Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019)è statoe sta bene. I carabinieri di Rivergaro (in provincia di) lo hanno rintracciato in un campeggio sul mare in provincia di. La bella notizia è arrivata ieri, venerdì 7 giugno. L'uomo, un artio 64enne residente a Settima di Gossolengo - sempre nel piacentino - aveva fatto perdere le sue tracce una settimana fa. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione di Rai 3, "Chi l'ha visto?". Il ritrovamentosi trovava, da solo, in un camper - che, a quanto sembra, aveva acquistato poco tempo fa - a San Salvo Marina, piccolo centro in provincia di. L'uomo era in un'area attrezzata del Poseidon Beach Resort e sembrava essere in buone condizioni di salute. I carabinieri che lo hanno raggiunto lo hanno portato in caserma, a San Salvo, e lo hanno ascoltato per diverse ore.si sarebbe allontanato da casa ...

Noemithestar : Piacenza: ritrovato vivo Gian Paolo Bertuzzi, era a Chieti - pelagia_pp : RT @chilhavistorai3: Ritrovato in Abruzzo, sta bene, l'uomo di 64 anni scomparso da #Piacenza il 31 maggio. Il suo pick-up era stato trovat… - giuno73 : RT @chilhavistorai3: Ritrovato in Abruzzo, sta bene, l'uomo di 64 anni scomparso da #Piacenza il 31 maggio. Il suo pick-up era stato trovat… -