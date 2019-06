Pestato a sangue dal ' branco' per 2 euro | 5 arresti nel Torinese

agi

(Di sabato 8 giugno 2019) Avevano picchiato un ragazzo di 20 anni utilizzando una spranga di ferro per rubargli 2, senza curarsi della presenza di numerosi testimoni. L'episodio è avvenuto lo scorso aprile a Rivoli, nel, e dopo mesi di indagini i carabinieri sono riusciti a individuare e arrestare cinque ragazzi, tre dei quali minorenni. A incastrarli il documento perso da uno di loro durante la fuga, ritrovato per terra da un testimone. I ragazzi sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. La vittima, intorno all'una di notte, mentre tornava a casa in compagnia del fratello, era stata avvicinata dal gruppo, che prima gli ha sbarrato la strada e quindi gli ha chiesto 2. Al rifiuto del 20enne, i ragazzi hanno reagito colpendolo violentemente con calci, pugni e con una spranga di ferro, il tutto sotto gli ...

