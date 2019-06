Pentathlon | Europei junior 2019 | Alice Rinaudo in testa dopo il ranking round di scherma

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) A Pontevedra, in Spagna si è tenuto oggi ildidella finale femminile deglidimoderno: molto bene le quattro azzurre che giovedì avevano tutte centrato la qualificazione per l’atto conclusivo, tutte comprese tra le prime sette. Prima posizione per, con 26 assalti vinti e 9 persi, che totalizza 256 punti, mentre è quarta Elena Micheli, con 23 stoccate messe a segno e 12 subite, a quota 238. Subito alle sue spalle Aurora Tognetti, quinta con un bilancio di 22-13, a quota 232, infine Maria Beatrice Mercuri è settima con 21 vittorie e 15 sconfitte per un punteggio di 226. Nel pomeriggio si terrà ilmaschile di, domani le restanti prove di nuoto, equitazione e laser run. RISULTATI E CLASSIFICADIFINALE FEMMINILE roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui ...

