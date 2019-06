Pensioni | Boeri lancia l' allarme | ' Quota 100 peso sui giovani' ed è critico sulla

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) L'ex presidente dell'Inps, nell'ambito di un'intervista rilasciata a Repubblica, ha offerto il proprio pensiero su quelli che potrebbero essere gli scenari previdenziali del futuro in Italia. Un'analisi in cui ha manifestato molte perplessità su quelle che sono state le scelte operate dall'esecutivo attualmente in carica e che, non a caso, sono state spesso oggetto di scontro fino a quando ha occupato il ruolo di dirigente numero uno dell'Inps. Un parere, il suo, che getta ombre su quello che potrebbe essere il futuro di chi oggi ha venti o trent'anni e che pone l'attenzione anche su una condotta che non sta favorendo lo strategico inserimento dei migranti nel mondo del lavoro e, di conseguenza, il loro eventuale versamento di contributi.100 è anche nel mirino dell'Europa Come è noto sono giorni in cui l'Europa ha innestato il meccanismo che potrebbe portare ad una procedura ...

Linkiesta : Ieri #TitoBoeri ha spiegato che i migranti, in Italia, versano ogni anno alle casse dell'Inps 14miliardi all'anno e… - Fabio64356227 : @Linkiesta De tornano gli amici di boeri ripristinano i vitalizi e le pensioni d'oro piu alte! Csm? Lotti? Renzi? Palamara? - Stefano0323 : @davcarretta Inps politicizzata si riferisce all'ordoliberista bocconiano Boeri, immagino? Quello de 'i migranti ci… -