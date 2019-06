Pedofilia, causa contro cardinale Pell

Ilaustraliano George, già condannato per, deve affrontare unacivile in cui è accusato di aver coperto un prete che abusava dei bimbi.La denuncia alla Corte Suprema di Victoria è di un uomo che sosteneva di essere stato abusato dal 'Fratello cristiano' Edward "Ted" Dowan durante gli studi a Melbourne nel 1980.,ex numero 3 del Vaticano, allora vescovo vicario per l'istruzione, è accusato di aver permesso al sacerdote di spostarsi in varie scuole pur sapendo dei fatti a lui addebitati.(Di sabato 8 giugno 2019)