Pallanuoto | Champions League 2019 | Pro Recco batte Barceloneta e chiude terzo con l’amaro

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) Una vittoria che lascia ancor di più tanto, tantissimo amaro in bocca. La Prosi impone nella finalina delladimaschile in quel di Hannover ealposto nella massima competizione continentale, un anno dopo la piazza d’onore arrivata in quel di Genova. Ci si poteva aspettare molto di più dalla banda di Ratko Rudic che era arrivata in Germania con l’obiettivo di puntare alla vittoria, invece è stata fermata nuovamente dalla bestia nera Olympiacos. Oggi match dai vari volti con ilche si è risolto sul finale, con il risultato di 8-7. È l’ex di lusso Gonzalo Echenique a dare la gioia parziale ai recchelini: l’italo argentino, per ben tre anni in Catalogna da stella della squadra iberica, con il suo mancino a 2′ dal termine timbra il gol dell’8-7. Non una giornata da ricordare per Ivovic e ...

sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: Pallanuoto, Tragedia greca in Champions per il Recco - LiguriaNotizie : Pallanuoto, Tragedia greca in Champions per il Recco -