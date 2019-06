Orario seggi ballottaggio comunali 9 giugno 2019 | come si vota e comuni

termometropolitico

(Di sabato 8 giugno 2019)si– Domenica 26 maggioc’è stato in Italia un importante turno elettorale. Si è infattito per le elezioni europee, per le elezioni regionali in Piemonte che hanno decretato la vittoria del centrodestra e per le elezioni amministrative in moltiitaliani.funziona Neicon più di 15 mila abitanti in cui nessuno dei due candidati sindaci ha raggiunto il 50% più uno dei voti (la soglia in Sicilia è pari al 40%) ci sarà domenica 9il turno di. Ovvero una sfida a due tra i candidati sindaci piùti al primo turno. Diventa sindaco colui che conquista più voti. In teoria è possibile che ilsi tenga anche neicon meno di 15 mila abitanti ma nel caso in cui al primo turno ci sia stata ...

