Omicidio Vinci | famiglia scrive a Bonafede “Per un difetto di notifica gli imputati

(Di sabato 8 giugno 2019) “Qui, ministro, si gioca la faccia e la reputazione, sua e della Repubblica”. Si conclude così la lettera che l’avvocato Giuseppe De Pace ha inviato stamattina al guardasigilli dopo l’udienza di ieri in cui è stato rinviato il processo ai presunti assassini di Matteo, il giovane biologo ucciso nell’aprile dello scorso anno a Limbadi con un’autobomba che ha ferito gravemente anche il padre Francesco che si trovava con lui. Il quarantaduenne Matteo è stato ammazzato come un boss nel regno della cosca Mancuso. L’ex rappresentante di medicinali, però, un boss non era. Piuttosto con la suanon aveva piegato la testa davanti a una delle cosche più feroci della Calabria che voleva il suo pezzo di terra. Il processo doveva iniziare ieri nei confronti Rosaria Mancuso, del marito Domenico Di Grillo, delle figlie Rosina e Lucia Di Grillo e del marito di quest’ultima Vito ...

