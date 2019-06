Oggi prima occasione di Meghan in pubblico dopo il parto | si festeggiano i 93 anni della

Meghan Markle - Oggi la prima apparizione pubblica senza il figlio Archie per il compleanno della Regina : Meghan Markle oggi ha fatto la sua prima apparizione pubblica dalla nascita del piccolo, Archie Harrison, un mese fa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. La duchessa...

Meghan Markle - Oggi la prima apparizione pubblica con il figlio Archie per il compleanno della Regina : Meghan Markle e Archie oggi faranno la loro prima apparizione pubblica dalla nascita del piccolo, Archie Harrison, un mese fa, in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Lo ha...

Salubrità Alimentare - Oggi la prima Giornata Mondiale : in Italia un allarme al giorno : “Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme Alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), diffusa in occasione della prima Giornata Mondiale Onu della Salubrità Alimentare, promossa da Fao e Oms a livello Mondiale il 7 giugno per ricordare che ogni anno circa ...

Elena Cornaro Piscopia - considerata la prima donna laureata e celebrata Oggi da Google : oggi ricorre il 373esimo anniversario della nascita di Elena Cornaro Piscopia, considerata la prima donna laureata al mondo...

Accadde Oggi - 5 giugno 1927 : la prima Calciopoli e il caso Allemandi-Nani : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Quando si sente parlare di Calciopoli tutti pensiamo al 2006 e a quell’estate che stravolse il mondo del calcio italiano. Ma molti non sanno che ci fu una poco nota prima Calciopoli il 5 giugno 1927. Al centro di quello scandalo ci fu la presunta combine messa in atto da Guido Nani (dirigente del Torino) e Luigi Allemandi, terzino sinistro della ...

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ MOggi : "È lui la prima scelta ma..." : GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Moggi: "È lui la prima scelta ma Sarri è pronto". Le ultime notizie sul tecnico del Manchester City.

City of Brass : il rogue-lite in prima persona degli sviluppatori di Bioshock disponibile gratuitamente da Oggi su Epic Games Store : Ultime ore per scaricare RiME gratuitamente da Epic Games Store: da oggi pomeriggio il gioco di Tequila Works sarà sostituito da City of Brass, che sarà disponibile per il download gratuito da oggi fino al 6 giugno."Diventa un audace ladro in City of Brass, un gioco di avventura in prima persona creato dagli sviluppatori esperti di Bioshock. Armati di scimitarra e di una frusta versatile, dovrai affrontare il tuo viaggio tra esche e trappole, ...

Grillo squilla la tromba e blinda di Maio. Prima di Rousseau una piOggia a sostegno di Luigi : Prima di Rousseau, Prima ancora dell’Assemblea dei parlamentari Cinquestelle che stasera dovrebbero decidere cosa fare dopo la batosta elettorale e soprattutto cosa fare della guida politica Luigi Di Maio, è Beppe Grillo che detta la linea. Il defilato fondatore torna a farsi sentire e dal suo blog blinda l’uomo che ha scelto per rappresentare il s...

Accadde Oggi : 29 Maggio 1919 - da un’eclissi la prima conferma alla Relatività : Il 29 Maggio 1919 un’eclissi ha consentito all’astrofisico britannico sir Arthur Eddington di scattare alcune foto che successivamente hanno permesso di dimostrare per la prima volta che i raggi di luce si curvano in presenza di una massa come quella solare: è la prima conferma sperimentale della Relatività Generale. La Teoria di Einstein aveva previsto che le masse imprimessero una curvatura nello spazio circostante. Questa ...

Europee - la Sicilia rimane ai 5 stelle ma la Lega prima a Lampedusa e nel Messinese. L’appOggio dei Genovese? È un flop : L’ex partito del Nord è il più votato nell’estremo Sud d’Italia. A Lampedusa il partito di Matteo Salvini incassa il primato Siciliano: il 45,85 % ha votato Lega. Cinque anni fa, in tutta l’Isola, il Carroccio aveva ottenuto lo 0,86%, alle politiche aveva preso il 5, ora passa al 20,77 perceto. La Sicilia, però, resta a trazione M5s che ottiene il 31,18 per cento, ed è il primo partito in tutte e 9 le province Siciliane. Il movimento di ...

Accadde Oggi - 55 anni fa l’Inter vinceva la sua prima Coppa dei Campioni nel segno di Mazzola : Il 27 maggio 1964 è una data da ricordare per tutti i tifosi dell’Inter. Quel giorno di 55 anni fa, infatti, i nerazzurri conquistarono la loro prima Coppa dei Campioni battendo in finale il Real Madrid per 3-1. L’Inter sotto la guida del “mago” Helenio Herrera, conquistò prima lo scudetto e poi la prima Coppa internazionale del club. I nerazzurri debuttarono sconfiggendo l’Everton al ritorno dopo un pareggio ...

I love Italy : si chiude Oggi a Parigi la prima tappa europea della mostra itinerante : Dopo Roma, Milano, Firenze, Torino, ‘I love Italy', mostra itinerante ideata dalla curatrice indipendente Francesca Callipari, in collaborazione con l’associazione Kouros di Lucca, sbarca a Parigi, conquistandola completamente grazie all’estro e al talento degli artisti partecipanti. In una tre giorni di grande arte e cultura che si conclude oggi, i 23 prescelti, selezionati per l’importante kermesse, hanno avuto l’opportunità di esporre le ...

Anticipazioni Uomini e donne : Oggi va in onda l'ultima puntata prima delle scelte : Il conto alla rovescia per le scelte nel Trono Classico di Uomini e donne è ufficialmente iniziato, tra conferme ufficiali e diversi rumors. È certo che non verranno trasmesse su Canale 5 in prima serata come accaduto a febbraio per Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Nonostante il positivo riscontro in termini di ascolti, le scelte torneranno alle origini, ovvero alla programmazione pomeridiana. Come fare ...

Ieri e Oggi con Carlo Conti su Rai3 - la prima con Panariello e Pieraccioni (Anteprima Blogo) : Dopo il successo dello scorso anno, torna anche in questa estate il programma di memoria Ieri e oggi condotto da Carlo Conti. Nella scorsa stagione la trasmissione che ospita due personaggi del mondo dello spettacolo che ripercorrono le tappe della loro carriera aveva visto di nuovo la luce dopo molti anni che era stata tenuta chiusa nel cassetto.Questo programma infatti aveva popolato le estati della Rete 2 della Rai per molti anni, con la ...