Non abbiamo paura di far vedere al mondo che siamo lesbiche Melania e Chris

"Abbiamo aperto vie nuove. Ma Non è ancora possibile intervenire su tutti i malati" : Maria Sorbi Il chirurgo: «È come se avessimo illuminato una stanza spostando una lampadina. Rischi: zero» Bruno Battiston risponde al telefono con tono basito. Non si capacita di così tanto interesse per il suo intervento. Lui, direttore medico di microchirurgia e chirurgia della mano al Cto della Città della salute di Torino, non ha fatto in tempo a levare il camice che si trova di colpo a rispondere alle domande dei giornalisti. E, ...

Di Maio con Salvini Non abbiamo parlato di rimpasto ma di tasse : Governo:"Ieri con Salvini non abbiamo parlato di ruoli o di rimpasto, abbiamo parlato delle cose da fare, dal salario minimo, abbassare le tasse

Di Maio e il disgelo con Salvini : "Non abbiamo parlato di rimpasti : avanti per combattere - non per vivacchiare" : Positivo il minivertice con l'altro vicepremier Matteo Salvini. "Non c'è stata alcuna discussione su ruoli e rimpasti"

Sebastian Vettel F1 - GP Canada 2019 : “Fino a qui abbiamo lottato con Max ma il nostro obiettivo Non è giocarci il terzo posto” : Il GP del Canada è ormai alle porte e Sebastian Vettel ci arriva sull’onda dell’insperato secondo posto conquistato a Monte Carlo che ha ridato tranquillità interna e la terza posizione nella classifica generale. Il tedesco è stato maestro nello sfruttare gli eventi nel Principato, dimostrando che se la vettura dovesse crescere è ancora pronto a caricarsi sulle spalle il team e rincorrere una vittoria che, stando alle caratteristiche ...

Non abbiamo mai saputo chi fosse il manifestante di piazza Tienanmen : La storia di una delle immagini più famose del Novecento e di quello che stava succedendo fuori dall'inquadratura, 30 anni fa

Whirlpool - assemblea a Napoli : «Forza Di Maio! Non abbiamo vinto ma siamo in campo» : «Sarà una lotta lunga, abbiamo di fronte un gigante cattivo che pensa che i problemi si possano risolvere comprando la gente. L'azienda proverà a dividerci, è...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non voglio prese in giro. Non posso permettere che ci diciate ‘abbiamo scherzato'” : “Servono risposte, lo Stato non si fa prendere in giro”. Il messaggio del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo l’incontro al Mise coi vertici italiani della multinazionale Whirlpool, era uscito dal vertice in modo chiaro. Ciò che però sta circolando in queste ore è l’intervento del ministro allo Sviluppo economico seduto al tavolo coi rappresentanti dell’azienda e coi delegati sindacali. “Di prese ...

Nuovo allenatore Juventus – Paratici prende tempo : “Non c’è fretta - abbiamo le idee chiare” : Paratici non si sbilancia sul Nuovo allenatore della Juventus: le parole del ds bianconero “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il Nuovo allenatore“. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, fa ‘melina’ sul nome del Nuovo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri ...

Luisa Corna si sposa : “Ancora Non abbiamo deciso - forse il prossimo anno” : Luisa Corna si sposa: la cantante aggiorna Eleonora Daniele Il 2019 è un anno pieno zeppo di matrimoni vip. abbiamo visto convolare a nozze tanti personaggi dello spettacolo italiano da Lorella Boccia, fino ad arrivare a Clarissa Marchese di Uomini e Donne per citarne alcune tra le ultime che hanno detto il fatidico sì. Il […] L'articolo Luisa Corna si sposa: “Ancora non abbiamo deciso, forse il prossimo anno” proviene da ...

Salvini replica a Conte : Non abbiamo tempo da perdere : Matteo Salvini c’è. La Lega “non ha mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti”. “Gli

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - Non abbiamo tempo da perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

La Nonna della piccola Noemi : "Sta meglio - le abbiamo detto che è caduta" : La bimba farà un percorso psicologico per superare il trauma. Al nonno avrebbe detto che non vuole più tornare in piazza...

Napoli - la prima domenica senza lavoro degli operai Whirlpool : «Non abbiamo più niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

Liverpool - Klopp : “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto” : Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “abbiamo giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo vincere. dovevamo soltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’ stata una stagione fantastica e intensa, ...