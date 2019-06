Nino Graziano Luca ha presentato alla Camera Dei Deputati il ‘PREMIO ‘FAIR PLAY DELLA

aldiladelcinema

(Di sabato 8 giugno 2019) “Grande commozione nel ricevere quello che ritengo il più importante premio al quale ogni politico dovrebbe aspirare…”. Giusy Versace, deputata di Forza Italia ed ex atleta paralimpica, è visibilmente commossa. Ha ricevuto a palazzo San Macuto il premio ‘Fairpolitica’ come ”rappresentante del Parlamento che si è saputa distinguere dentro e fuori le sedi istituzionali, assumendo la responsabilità delle sue azioni e del suo comportamento in modo etico e rispettoso degli avversari”. Anche il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha manifestato grande gratitudine per il conferimento di questo premio aggiungendo: “tutti noi che facciamo politica dovremmo ricordarci quotidianamente che chi la pensa diversamente è un avversario ma non è un nemico”. A moderare l’intero evento è stato il conduttore di Radio Rai...

