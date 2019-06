Nettuno | bimbo di due anni cade in uno stagno e muore

Nettuno - bimbo di 2 anni morto nello stagno di casa/ Trovato riverso a faccia in giù : Nettuno , bimbo di due anni Trovato morto nello stagno di casa : il piccolo è stato Trovato riverso a faccia in giù da mamma e nonna

Tragedia a Nettuno : bimbo di 2 anni affoga in uno stagno : Tragedia a Nettuno, vicino Roma: un bambino di 2 anni è morto stamattina, dopo essere caduto in uno stagno di un’abitazione. Il piccolo è stato trovato dalla madre. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Inutili i soccorsi. In corso di accertamento la dinamica dell’accaduto. L'articolo Tragedia a Nettuno: bimbo di 2 anni affoga in uno stagno sembra essere il primo su Meteo Web.