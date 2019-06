Nettuno | bambino di due anni morto | annegato nello stagno di casa | trovato dalla mamma a

Nettuno - bambino di due anni affoga nel piccolo stagno di casa : affogato in un piccolo stagno all’interno di una proprietà privata. È accaduto a Nettuno, sul litorale romano, dove a perdere la vita è stato un bambino che aveva compiuto due anni lo scorso mese di maggio. A trovare il corpo esanime, intorno alle 8 di questa mattina, è stata la mamma, che ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno provato a rianimare il piccolo, ma non ...