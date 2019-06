Nettuno | bambino di due anni morto | annegato nello stagno di casa Era solo con il padre

leggo

(Di sabato 8 giugno 2019) Undi duestamattina a. Dramma a, sul litorale vicino Roma, dove stamattina èundi due. Il piccolo è caduto in uno...

egitto86 : RT @Corriere: Nettuno, morto un bimbo di due anni annegato in uno stagno - Corriere : Nettuno, morto un bimbo di due anni annegato in uno stagno - Affaritaliani : Bambino di 2 anni muore in stagno privato a Nettuno -