NBA Finals 2019 | Toronto vince anche gara-4 Raptors ad un passo dal titolo | Golden State

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : i Raptors sbancano (92-105) l’Oracle Arena e comandano 3-1 su Golden State : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ FINITA! I Toronto Raptors espugnano nuovamente l’Oracle Arena e si portano in vantaggio 3-1 nella serie. In gara -5 avranno già il primo match point per l’anello. 92-105 Siakam scrive la parola fine sulla partita. 92-103 Curry col gioco da tre punti prova a rianimare i Warriors. Manca meno di un minuto e mezzo. 89-103 Lowry va dentro come una lama calda in mezzo al ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti prima dell’ultimo quarto (67-79) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-70 Scambio di triple fra VanVleet e Thompson per inaugurare l’ultimo periodo FINISCE IL TERZO quarto! Toronto ora è avanti di dodici punti a dodici minuti dalla fine di gara -4 67-79 Leonard, è incontenibile: ancora da due 67-77 Gioco da tre punti in penetrazione di Curry. 64-77 Jumper chirurgico di Leonard. 64-75 Leonard allunga per i suoi con altri due liberi. 64-73 Ibaka va dentro ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti all’intervallo (46-42) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-42 2/2 di Lowry dalla lunetta. 32 secondi all’intervallo. 46-40 Schiacciata di Looney sull’assist di Iguodala. 44-40 Ottima azione di Toronto e schiacciata di Gasol. 50 secondi alla fine. 44-38 Gasol perfetto dalla lunetta. 44-36 Pazzesco canestro di Curry. 42-36 Piazzato dalla media di Lowry che riceve benissimo dalla scarico di Ibaka. 42-34 Magia di Thompson con il giro e tiro ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine primo quarto (23-17) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-27 Siakam lavora bene in post e segna sulla testa di Livingston. Timeout per Kerr. Poco meno di sette minuti all’intervallo. 31-25 Penetrazione mancina di VanVleet. 31-23 Splendido arresto e tiro di Livingston. 27-23 Botta e risposta tra Livingston ed Ibaka. 25-21 Ancora Ibaka con una giocata di energia sotto i tabelloni. 25-19 Splendida palla di Livingston e Cousins segna al volo. 23-19 Ibaka ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors avanti a fine primo quarto (25-17) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL primo quarto! Golden State è avanti dopo la prima sirena. Toronto attaccata al match grazie ad un super Leonard da 14 punti. 25-17 Tripla di Leonard! 25-14 Grandissimo arresto e tiro di Leonard. 25-12 Tap in vincente di Looney. 23-12 Grandissima penetrazione di McKinnie che arriva facilmente al ferro. Green stoppa Gasol ed esplode la Oracle Arena. 21-12 Miracolo di Curry in ...

LIVE Golden State-Toronto NBA - Finals 2019 in DIRETTA : Warriors obbligati a vincere gara-4 - Raptors per allungare nella serie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-4 delle NBA Finals 2019. La serie resta ad Oakland (questa notte ore 3.00 gara-4) con i Toronto Raptors avanti per 2-1, dopo aver ribaltato nuovamente il fattore campo nella sfida di lunedì notte. Golden State si trova quasi con le spalle al muro, obbligata a vincere per non tornare in Canada sotto di due ...

NBA Finals 2019 : Golden State - con Klay Thompson - obbligata a vincere gara-4. Toronto vuole tornare a casa con il match point : Klay Thompson ci sarà. Questa è sicuramente la notizia più importante di gara-4 delle NBA Finals 2019. La serie resta ad Oakland (questa notte ore 3.00 gara-4) con i Toronto Raptors avanti per 2-1, dopo aver ribaltato nuovamente il fattore campo nella sfida di lunedì notte. Golden State si trova quasi con le spalle al muro, obbligata a vincere per non tornare in Canada sotto di due partite e con la possibilità di veder festeggiare gli avversari ...

Finals NBA – Lite fra Lowry e un tifoso Warriors : il commento di LeBron James è una dura lezione di stile e rispetto! : LeBron James ha affidato ad un post Instagram il suo commento in merito alla Lite avvenuta fra Kyle Lowry e un tifoso dei Golden State Warriors. Il ‘Re’ ha condannato il gesto con durezza La Lite fra Kyle Lowry e un tifoso dei Golden State Warriors, indentificato poi in un azionista della franchigia campione NBA in carica, è diventato l’argomento di discussione principale delle Finals NBA. L’episodio ha macchiato lo ...

Finals NBA – La frustrazione di Klay Thompson : “torno in Gara-4! Non ce la faccio a vedere Curry giocare così e non poterlo aiutare” : Out per infortunio in Gara-3, Klay Thompson è pronto a rientrare in Gara-4: la guardia dei Golden State Warriors ha esternato tutta la sua frustrazione provata nell’assistere a Gara-4 dalla panchina Quella di Klay Thompson è stata una delle assenze più pesanti di Gara-3 per i Golden State Warriors. La franchigia bi-campione NBA ha sofferto in difesa contro Kawhi Leonard e compagni, non riuscendo a difendere il fattore campo e ...

Golden State Warriors-Toronto Raptors - Gara-4 NBA Finals 2019 : programma - orario - tv e streaming : Proseguono questa notte con una sfida potenzialmente decisiva le NBA Finals 2019, atto conclusivo della stagione del basket statunitense. Golden State e Toronto riprenderanno dal 2-1 in favore della formazione canadese, maturato grazie alla splendida vittoria degli uomini di Nick Nurse alla Oracle Arena nell’ultimo incontro per 123-109. Con un successo dei Raptors, la squadra campione in carica si ritroverebbe spalle al muro e dovrebbe vincere ...

NBA Finals – Ancora brutte notizie per gli Warriors : Durant salta anche Gara-4 - ma c’è una piacevole sorpresa : Kevin Durant costretto a saltare anche Gara-4 delle NBA Finals, Kerr ritrova però Thompson I Golden State Warriors hanno perso, nella notte italiana, contro i Toronto Raptors, in Gara-3 delle NBA Finals. La squadra di Stephen Curry ha dovuto fare a meno di Kevin Durant, fermo per un problema al polpaccio e di Klay Thompson, fermo anche lui per problemi fisici. In vista di Gara-4, in programma venerdì, Steve Kerr ritrova il sorriso… a ...

NBA Finals 2019 - Toronto-Golden State : i Raptors si portano sul 2-1 : NBA Finals 2019, Toronto-Golden State: i Raptors si portano sul 2-1 Quella che sulla carta doveva essere una serie di NBA Finals scontata e dall’esito già scritto sta regalando emozioni d’eccezione. Il cuore e la grinta di Toronto hanno portato i canadesi a portarsi in vantaggio sulla serie per 2-1. Il tutto contro i ben più blasonati Golden State Warriors, il tutto imponendosi in quel di Oakland a casa dei detentori ...

Finals NBA – Golden State perde Gara-3 - Drake posta una FOTO di Klay Thompson con 3 ragazze : il trash talking è servito! : Drake continua la sua opera di trash talking durante le Finals NBA: Golden State perde Gara-3, il rapper tifoso dei Raptors posta una particolare FOTO di Klay Thompson e si scatena su Instagram Le Finals NBA 2018-2019 sono molto più combattute di quanto ci si potesse aspettare. Golden State, grande favorita della vigilia, è arrivata all’atto finale con qualche assenza pesante di troppo: Kevin Durant ko dalla semifinale di Conference; ...

Finals NBA – Il rammarico di Curry - 47 punti e sconfitta in Gara-3 : “non possiamo pensare di vincere un titolo così” : Stephen Curry deluso per la sconfitta in Gara-3 delle Finals NBA contro i Toronto Raptors: il playmaker degli Warriors chiede uno sforzo maggiore ai compagni in ottica titolo “Continuando a giocare così non possiamo vincere un altro titolo“, firmato Stephen Curry. Il leader dei Golden State Warriors, a caldo dopo la sconfitta in Gara-3 che riporta i Raptors in vantaggio 2-1 nella serie, non usa mezzi termini per descrivere la ...