Natalia Ponce De León | la colombiana aggredita con l’acido che cambiò la legge | “Lotto

(Di sabato 8 giugno 2019) Sono passati esattamente cinque anni dal giorno che ha cambiato la vita diDe. Era andata a trovare sua madre, nella periferia della capitale della Colombia, Bogotà, quando un uomo ha bussato alla porta di casa dicendo di essere Bernardo, il suo ex-fidanzato. In realtà si trattava di Jonathan Vega, uno sconosciuto con un passato segnato dalla violenza familiare e dall’abuso di droga fin dall’adolescenza, che dopo averla intravista a una festa ne era rimasto ossessionato.aveva 34 anni ed era appena da poco tornata in Colombia, dopo aver lavorato a Londra. Appena il tempo di aprire la porta di casa per rendersi conto che quell’uomo non era Bernardo,è stata colpita da un liquido che sembrava acqua. Era un litro di acido solforico che le ha corroso il viso, parte del collo, le braccia, l’addome e una gamba. Cinque anni fa la ...

