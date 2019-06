Napoli | crolla cornicione da un palazzo in via Duomo | morto negoziante 66enne Foto

Napoli - crolla pezzo di cornicione : morto commerciante : Il titolare di un negozio di Via Duomo, a Napoli, è morto dopo essere stato colpito da un pezzo di cornicione di un edificio staccatosi dal quinto piano. L’uomo, di 66 anni, residente nel quartiere Stella, gestiva un negozio di abbigliamento. Trasportato al CTO, è morto poco dopo. L'articolo Napoli, crolla pezzo di cornicione: morto commerciante sembra essere il primo su Meteo Web.

Domenica di terrore nei vicoli di Napoli : crolla l'ex cinema Vesuvio : Crollo in una palazzina a Napoli, nel quartiere Pendino dove, intorno a mezzogiorno, un boato ha allarmato i cittadini. Lo schianto è stato causato dal cedimento di una porzione interna della...

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

Disastro Napoli : spreca e crolla E il posto Champions non è blindato : E adesso non si vede l?ora che questo tormento finisca: Napoli sconfitto (in rimonta) dall?Atalanta, tre punti buttati e qualificazione Champions non blindata. A quattro giorni dal ko...

Il Napoli crolla in casa contro l'Atalanta : 1-2. I nerazzurri agganciano il Milan : L' Atalanta di Gian Piero Gasperini va sotto contro il Napoli di Ancelotti, sotto una pioggia torrenziale, ma piano piano si riprende e sfodera una ripresa di alto livello rimontando la rete di ...

Crolla parete in scuola a Napoli : feriti 2 bimbi e maestra incinta : L'episodio in un istituto sul corso Umberto I. La donna è un'insegnante di sostegno, al quarto mese di gravidanza. A restare contusi dal crollo anche due bimbi. Una parete è Crollata in un’aula di una scuola a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Due bambini e una maestra di sostegno incinta sono rimasti leggermente feriti. Le persone coinvolte sono state medicate sul posto. L’insegnante colpita alla testa e alla spalla. A Crollare è stata ...

Napoli : crolla fregio da un palazzo - ferito un turista tedesco. Foto : Napoli: crolla fregio da un palazzo, ferito un turista tedesco. Foto Una scultura raffigurante un drago e alcuni calcinacci sono crollati dalla parete di un edificio del centro storico, in zona universitaria, ferendo alla testa un ragazzo Parole chiave: ...

Napoli : crolla fregio da un palazzo - ferito un turista tedesco : Una scultura raffigurante un drago e alcuni calcinacci sono crollati dalla parete di un edificio del centro storico - all'angolo tra Corso Umberto e via Porta di Massa - in zona universitaria, ferendo alla testa un ragazzo. In particolare si è staccato un fregio raffigurante un gallo, ferendo un giovane turista di nazionalità tedesca che era di passaggioSul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale, che hanno transennato l'area

