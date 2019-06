MotoGp – “Valentino Rossi non ha paura di niente! Potrebbe dire addio alla Yamaha prima

MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi - Petrucci svela : “Valentino mi odia perchè…” : Il pilota della Ducati ha parlato del paragone con Lorenzo , svela ndo anche un piccolo retroscena relativo a Valentino Rossi La prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il p Rossi mo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Danilo Petrucci ha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha ...

MotoGp – Disastro Yamaha nella prima giornata di libere - Meregalli ammette : “Valentino Rossi? Pensavamo che…” : Interrogato sui risultati ottenuti dalla Yamaha nella prima giornata di libere, Meregalli non ha potuto far altro che ammettere di non aspettarsi questo avvio Brutte per la Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Mugello, il team di Iwata è apparso lontano dai propri avversari, più solidi sia in rettilineo che nelle parte guidata del circuito. AFP/LaPresse Interrogato sui problemi occorsi in particolare a Valentino Rossi, ...