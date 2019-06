Montagna | trovato morto l’escursionista disperso nel Bergamasco

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) E’ statosenza vita stamattina dai soccorritori Stefano Lamera, 33 anni, di Scanzorosciate, escursionistada giovedì mattina. Il corpo si trovava in una zona tra il Monte Cereto e il Purito nel: deve ancora essere recuperato. Lamera, postino per Nexive, aveva contattato l’ultima volta i carabinieri nella proprio nella serata di giovedì, dicendo di essere caduto in un dirupo e di trovarsi in difficolta’. Dopodiche’ il telefono era risultato spento. E sempre nella Bergamasca sono riprese questa mattina anche le ricerche di Angelo Zanchi, pensionato di 78 anni, uscito di casa giovedì mattina per un giro in bicicletta e mai piu’ rientrato. In azione vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Protezione civile di Pradalunga, Clusone, Mozzo, Alzano, Orobie Soccorso, il gruppo cinofilo Alfa e i colleghi del gruppo Ana ...

