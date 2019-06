Mondiali di calcio femminile – L’Italia pronta all’esordio | la carica del ct azzurro

sportfair

(Di sabato 8 giugno 2019) Domani l’esordio delle azzurre aidi: le parole del ct Bertolini alla vigilia della sfida contro l’Australia “Se una nazionale forte come l’Australia ci teme, vuol dire abbiamo fatto dei passi in avanti. Vuol dire che il nostro movimento è cresciuto, vuol dire che stiamo mettendo le giocatrici nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio. E mi fa piacere che le giocatrici italiani iniziano a essere tenute in considerazione anche al di fuori dei nostri confini“. Sono le parole del ct della Nazionale, Milena Bertolini, alla vigilia del match d’esordio aidi Francia contro l’Australia. Massimo Paolone/LaPresse “Certo, la cosa che mi dispiace che è sicuramente l’Australia non ci sottovaluterà -prosegue la ct azzurra in conferenza stampa-. L’Australia è una squadra molto ...

AnnaAscani : Oggi inizia la sfida dei Mondiali di calcio femminile. In bocca al lupo alle nostre #ragazzemondiali, alla capitana… - PietroGrasso : Dopo vent’anni la nostra nazionale femminile partecipa ai mondiali di calcio. In bocca al lupo, #RagazzeMondiali! F… - ManlioDS : Dopo 20 anni di assenza la nostra Nazionale femminile torna ai Mondiali di calcio. A loro un enorme in bocca al lup… -