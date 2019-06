Mondiale femminile | esordio ok con brivido per la Germania | 1-0 alla Cina FOTO ...

Mondiale femminile : La Francia schianta la Corea del Sud : Esordio col botto per le padroni di casa che con un roboante 4 a 0 spazzano via le colleghe sud Coreane.Francia Corea del Sud. Al parco dei principi va in scena la prima partita del Mondiale Francia 2019 e le ragazze francesi mettono subito il piede sull’accelleratore.La sfida è a senso unico, netto è infatti il divario tra le atlete della Ct. Diacre rispetto a quelle allenate da Yoon. Ciò nonostante non è corretto attribuire la schiacciante ...

Le avversarie dell’Italia nel Mondiale femminile : Australia - Giamaica e Brasile : La Gazzetta dello Sport analizza le nazionali femminili avversarie di quella italiana ai Mondiali appena iniziati. Nel girone delle azzurre ci sono Australia, Giamaica e Brasile. Le Australiane sono al loro settimo Mondiale. La Gazzetta le definisce “un mix di esperienza e gioventù”. Sono al sesto posto nel ranking Fifa, 12 di loro hanno più di 50 presenze in nazionale, nonostante l’età media della squadra sia una delle più ...

5 cose da sapere sul Mondiale di calcio femminile : Il 7 giugno, in Francia, inizia l’ottava edizione del Mondiale di calcio femminile. In questi anni si stanno facendo piccoli ma decisivi passi nel calcio femminile. Potrebbe sembrare assurdo, ma soltanto nel 2018 si è istituito il Pallone d’oro femminile (prima di questo è esistito il Fifa Women’s World Player of the Year, dal 2001 al 2015), mentre il Mondiale di calcio per nazioni è stato inaugurato nel 1991; due date per far ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019 - tutto quello che c’è da sapere : l’Italia torna dopo 20 anni : Prende il via oggi il Campionato Mondiale di calcio femminile 2019. Ad aprire le danze sarà la Francia, padrona di casa, contro la Corea del Sud alle 21. Ad inaugurare l’ottava edizione del torneo sarà la cerimonia d’apertura al Parco dei Principi. torna a partecipare l’Italia, dopo le presenze del 1991 (quarti di finale) e del 1999 (eliminazione al primo turno). Grande attesa per le azzurre inserite in un gruppo C molto ...

Inizia oggi il Mondiale femminile : le quote di Sisal Matchpoint : Fischio d’inizio per i Mondiali di calcio femminile in Francia, un mese di calcio in rosa che si preannuncia entusiasmante, soprattutto perché vedrà l’Italia tornare a disputare la fase finale di un Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione, che però si concluse subito, già nella fase a gironi. C’è fiducia attorno al gruppo delle Azzurre di Milena Bartolini, anche se il Gruppo C con Australia, Brasile e Giamaica non è dei ...

Inizia oggi il Mondiale femminile. Tra parità di genere e nomi da tenere d’occhio : Stasera alle 21 inizierà il Mondiale di calcio femminile. L’ottava edizione (soltanto) della Fifa Women’s World Cup. Una storia brevissima. Finora hanno vinto tre volte gli Usa, due volte la Germania, una la Norvegia e una il Giappone. Ci sono però delle prime volte da elencare, in questo Mondiale. Lo fa Gaia Piccardi sul Corriere della Sera. Innanzitutto, tra le 24 Nazionali in campo, ci sono quattro debuttanti: Cile, Scozia, Sudafrica e ...

Francia 2019 - le stelle del Mondiale femminile : stelle Mondiale femminile – L’Italia di Milena Bartolini comincerà a breve il suo percorso ai Mondiali di Francia. Dopo il fallimento dei corrispettivi maschili, le azzurre hanno l’opportunità di mostrare al paese un movimento in ascesa. Attenzione a pensare ad uno “sport minore”: in oltralpe sarà battaglia vera per spodestare gli Stati Uniti campioni in […] L'articolo Francia 2019, le stelle del Mondiale femminile è stato realizzato ...

Italia Australia Mondiale femminile Francia 2019 : Italia Australia: inizia il Mondiale delle azzurre.Con la sfida Italia Australia ci avviciniamo all’esordio delle ragazze della Ct. azzurra Milena Bertolini.L’appuntamento è per domenica, 9 Giugno, alle ore 13:00.La prima avversarie della capitano azzurra Gama e delle sue compagne sarà la temibile Australia della fenomeno Samantha Kerr, quinta nell’ultima classifica del pallone d’oro femminile assegnato nel ...

La prima giornata del Campionato Mondiale di calcio femminile : Stasera Francia-Corea del Sud apre l'ottava edizione del più importante torneo del calcio femminile: le cose da sapere

Mondiale femminile di calcio 2019 - 7 buoni motivi per cui tutti dobbiamo guardarlo : Venerdì 7 giugno ore 21. È l’orario della prima partita del Mondiale femminile di calcio 2019. Un campionato che quasi nessuno, soprattutto in Italia, ha mai visto. Perché non c'è mai stata una copertura tv come quella prevista per il Mondiale francese. Merito di una nazionale femminile che si è qualificata dopo vent’anni e di un movimento che sta crescendo. Demerito di una nazionale maschile che non ce l’ha fatta e che ha lasciato un buco vuoto ...

Sky Sport Mondiale femminile (diretta) 1a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Il countdown volge al termine. L’avvio dell’8^ edizione della FIFA Women’s World CupTM, che si terrà in Francia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 in esclusiva, le partite che Sky trasmetterà in diretta grazie a un accordo con la FIFA. Si comincia con Francia-Corea del Sud al Parc des Princes di Parigi, con la telecronaca...

Prima giornata del Campionato Mondiale di calcio femminile 2019/ Inizia lo show : Prima giornata del Campionato mondiale di calcio femminile 2019, Inizia lo show del calcio in rosa, stasera partita inaugurale tra Francia e Corea del Sud

Al via il Mondiale di calcio femminile : tutte le gare su Sky : Conclusi gli impegni per le squadre di club, non mancano gli eventi da seguire per tutti i calciofili. Si parte domani con uno degli eventi più attesi dell’estate, l’8^ edizione della FIFA Women’s World CupTM, in programma in Francia e a cui prenderà parte anche l’Italia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 […] L'articolo Al via il Mondiale di calcio femminile: tutte le gare su Sky è stato realizzato da calcio e Finanza - ...