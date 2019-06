MINIBOT | TRIA VS LEGA | ' PARERE NEGATIVO' Confindustria | ' come soldi del Monopoli'

MINIBOT - la bocciatura di Tria al G20 : «Già dato parere negativo» : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria boccia i Minibot propositi dalla Lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. «Questa è una cosa che sta nel loro...

Tria boccia i MINIBOT proposti dalla Lega per pagare debiti P.A. : Tria boccia i minibot: il ministro dell’Economia dà parere negativo sullo strumento finanziario, già bocciato anche dal presidente della Bce Mario Draghi, proposto dalla Lega per pagare i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. "È una cosa nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo" ha detto Tria al G20 finanziario in corso a Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. ...

